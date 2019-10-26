Мы твёрдо уверены в том, что молоко укрепляет кости, употребление моркови гарантирует наличие идеального зрения, сахар превращает детей в неуправляемых монстров, а если за пять секунд успеть поднять еду с пола, то она не будет заражена бактериями. Но это не так. Таких мифов, связанных с нашим здоровьем, удивительно много. К счастью, постепенно наука развенчивает их, передает Day.Az со ссылкой на lifehacker.ru

1. Молоко делает кости более крепкими

С детства у нас сформировалась установка, что молоко богато кальцием, поэтому делает кости крепкими. Герои мультфильмов и врачи говорили нам, что мы просто обязаны пить молоко каждый день, чтобы получать кальций и витамин D. Однако последние исследования доказывают, что нет никакой связи между количеством выпитого молока и количеством полученных переломов. Более того, сейчас появляется всё больше различных книг и статей о том, что с возрастом желательно снижать количество употребляемого молока и молочных продуктов. А некоторые исследования вообще связывают употребление молока с развитием рака и некоторых аутоиммунных заболеваний. Получить витамин D можно из других источников. Чтобы он лучше усваивался организмом, его нужно принимать в комплексе с другими витаминами, иначе он просто выйдет из вас вместе с переработанной едой.

2. В органических продуктах нет пестицидов и в них больше питательных веществ

Фермерам, которые выращивают органические продукты, разрешается использовать натуральные химические вещества, которые иногда вредят окружающей среде гораздо больше, чем синтетические. Всё зависит от их количества. Что же касается наличия питательных веществ, то согласно содержанию последних 98 727 исследований в этой области, органические и обычные овощи и фрукты ничем не отличаются друг от друга, но волшебное слово "органический" успокаивает. Ещё больше вы будете уверены в овощах и фруктах, выращенных лично вами.

3. Быстро поднятое упавшим не считается

Это "правило пяти секунд": если вы быстро подняли упавшую еду, можно считать, что она не падала. Оказалось, что всё это - очередной миф. Дело не в том, сколько именно еда провела на полу, а в том, каким чистым был этот пол, потому что и двух секунд достаточно для бактериального заражения пищи.

4. Употребление шоколада способствует возникновению угревой сыпи

Это утверждение ошибочно. В течение одного месяца учёные кормили одних участников эксперимента шоколадными батончиками, содержащими в 10 раз больше шоколада, чем стандартные, а других - фальшивым шоколадом. В конце эксперимента они сравнили обе группы и оказалось, что ни шоколад, ни жир никак не влияют на появление угревой сыпи.

5. Съедайте по яблоку в день и забудьте о походах к врачам

Нас убеждали в том, что мы просто обязаны есть яблоки каждый день, желательно побольше, а врачи прописывали младенцам старше трёх месяцев пару чайных ложек яблочного сока в день. Действительно, в яблоках содержится довольно большое количество железа и клетчатки, но этот фрукт не является панацеей от всех болезней. Съев яблоко, вы получите полезные вещества, но не более.

6. Мёд полезнее, чем рафинированный сахар

На самом деле использовать мёд, который мы добавляем при изготовлении домашней гранолы или углеводных батончиков, не лучше, чем сахарный или кукурузный сироп. Профессор Алан Левиновитз (Alan Levinovitz) говорит, что биологически эффект от мёда такой же, как и от кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Разница состоит лишь в том, что обычно количество сахара в конфетах и других сладостях гораздо больше, поэтому продукты становятся гораздо калорийнее.

7. Употребление мороженого во время простуды ухудшит ваше состояние

Если вы простыли, но вам очень хочется мороженого, можете со спокойной совестью удовлетворить это желание. Тот факт, что молочная продукция усиливает продуцирование слизи, не соответствует действительности. Более того, учёные из клиники Майо утверждают, что на самом деле замороженные молочные продукты могут успокоить боль в горле и обеспечить вас энергией, необходимой для борьбы с болезнью, в те моменты, когда вам сложно есть более твёрдую пищу.

8. Сахар делает детей гиперактивными

В американских фильмах очень часто показывают, как заботливые мамы стараются не давать своим детям сладости с сахаром и вообще не кормить сладким, потому что дети становятся невменяемыми. На самом же деле многочисленные исследования пытались найти связь между гиперактивностью и употреблением сахара, но так и не смогли этого сделать. Вероятно, этот миф возник в 1974 году, когда доктор Уильям Крук (William Crook) написал письмо в Американскую академию педиатрии (American Academy of Pediatrics), которая затем опубликовала его. "За последние три года я начал осознавать, что сахар является основной причиной гиперактивности", - говорилось в письме. При этом письмо не содержало никаких научных исследований. Согласно Национальному институту психического здоровья (National Institute of Mental Health) идея того, что рафинированный сахар вызывает синдром дефицита внимания и гиперактивности или усиливает его симптомы, довольно популярна, но на данный момент нет ни одного научного исследования, подтверждающего этот факт.

9. Употребление большого количества моркови подарит вам способность видеть в темноте

Да, в моркови содержится большое количество витамина А, который положительно влияет на здоровье наших глаз. Но это не значит, что поедание этого овоща в огромных количествах подарит вам способность видеть в темноте. Этот миф появился благодаря британской пропаганде во время Второй мировой войны. Так правительство хотело прикрыть факт существования радарной установки, которая позволяла британским бомбардировщикам поражать цели в ночное время.

10. Люди не могут выращивать новые клетки мозга

Вы не рождаетесь с полным набором мозговых клеток. Существует огромное количество исследований [4] и доказательств, что и во взрослой жизни в нашем мозге продолжают образовываться новые клетки, по крайней мере в нескольких его областях. Этот процесс называется нейрогенезом.

11. Вы должны подождать минимум час после приёма пищи перед тем, как идти плавать

Мы не раз слышали от своих бабушек предостережение, что нельзя купаться сразу после еды, так как может схватить судорога. На самом деле это ложь. Теория, которая лежит в основе этого мифа, говорит о том, что бо́льшая часть крови будет направлена на помощь вашему желудку для переваривания пищи. Следовательно, к мышцам будет поступать меньше крови, вероятность возникновения судороги значительно повысится. Но на данный момент нет никаких доказательств, основанных на научных исследованиях, подтверждающих эту теорию. И нет никаких источников, документально зафиксировавших, что человек утонул от судороги, связанной с плаванием на полный желудок. Судороги - довольно частое явление во время плавания, и они никак не связаны с тем, делаете вы это на голодный или сытый желудок.

12. События бурной вечеринки можно постепенно вспомнить

Если вы проснулись после бурной ночи и слабо помните, что вы делали, даже не пытайтесь вспомнить. Вероятнее всего, те воспоминания, которые постепенно будут прорисовываться в вашей памяти, окажутся ложными. На самом деле часть мозга, которая отвечает за кодирование воспоминаний, отключается , если мы выпиваем слишком много алкоголя.

13. Коричневый сахар полезнее, чем белый

Цвет коричневому сахару придаёт липкий сироп. Белый сахар получается путём очищения коричневого сахара от этой самой патоки. Да, в ней действительно содержатся некоторые витамины и минералы, но их количества недостаточно для того, чтобы ваш организм почувствовал разницу. Вашему телу всё равно, какой сахар вы будете есть.

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