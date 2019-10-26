Хотя сами по себе эти цитрусы являются кислым элементом, попадая в наш организм, они приобретают ощелачивающие свойства. Это позволяет восстановить кислотно-щелочное равновесие, которое нарушается в результате употребления некоторых продуктов, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

Когда наш организм дает слабину и мы заболеваем, как правило, мы прибегаем к помощи лекарственных средств. Мы обращаемся к врачу, который ставит нам диагноз и назначает подходящее лечение.

Безусловно, такая ситуация знакома каждому из нас. Но почему же мы так редко задумываемся о том, как предотвратить появление заболеваний?

Ведь гораздо легче избежать их возникновения, чем бороться с неприятными последствиями.

Конечно, профилактика заболеваний и забота о здоровье требуют от нас ежедневных усилий. Для этого необходимо правильно питаться и вести здоровый образ жизни.

Лимон поможет добиться этого внутреннего равновесия, которое положительно скажется на нашем здоровье.

Стоит отметить, что речь не пойдет о волшебном средстве против всех недугов. Вовсе нет.

Мы поговорим о том, какую пользу для нашего организма можно извлечь из этих цитрусов, фруктов, которые природа наделила большим количеством целебных свойств.

Сегодня мы расскажем тебе о том, как именно лимон поможет укрепить твой организм.

Лимон - настоящий кладезь целебных свойств

Первым доводом в пользу того, что лимон достоин занять почетное место в нашем рационе, является высокое содержание в этих цитрусах воды, витаминов и минералов.

При этом в них практически отсутствуют жиры и сахара. Без сомнения, основными элементами в составе этих фруктов являются витамин С, лимонная и яблочная кислоты.

Бесспорно, далеко не каждому из нас приходятся по вкусу эти фрукты. Чтобы лимоны приносили пользу твоему здоровью, нужно знать, какое их количество необходимо твоему организму для того, чтобы ты не ощущала никаких неудобств.

Если ты видишь, что после употребления лимонного сока у тебя возникают неприятные ощущения, необходимо уменьшить его количество вдвое или разводить его большим количеством воды.

Регулярное употребление лимонного сока пойдёт на пользу твоему здоровью, вот увидишь. Но для этого необходимо определить, какое количество сока необходимо пить в твоем случае. С этой задачей никто не справится лучше, чем ты сама.

Итак, в чем именно заключается польза сока лимона для нашего организма? Почему считается, что он укрепляет наше здоровье?

1. Нормализует кислотно-щелочной баланс

Мы уже не раз говорили о том, почему так важно бороться с кислой средой и следить за рН-балансом нашего организма.

Стоит только на минуту задуматься, как ты поймёшь, что большинство употребляемых нами продуктов содержат окисляющие элементы (сахар, сладости, выпечка, мясо, белый рис, рафинированная мука, пицца, газированные напитки и др.)

Из-за этого клетки нашего тела испытывают повышенную нагрузку, им приходится прилагать больше усилий для выведения токсинов и шлаков, которые появляются в результате употребления этих продуктов.

В результате наша кровь загрязняется, а почки и печень вынуждены выполнять двойную работу по ее очищению.

Когда рН-баланс находится в равновесии, щелочная среда способствует лучшему усвоению минералов, а токсины и жиры не затрудняют кровообращение.

Если ты хочешь поддерживать рН-баланс в норме, включи лимоны в свой рацион.

2. Лимон - источник минералов, очищающий наш организм

Многие из нас склонны избегать лимонов, считая, что содержащиеся в них кислоты вредят здоровью костей и сокращают количество красных клеток крови. Это большое заблуждение. Все происходит с точностью наоборот.

Нас обманывает вкус этих цитрусов. Как мы уже говорили, "кислый" лимон при попадании в желудок человека превращается в щелочной продукт.

Таким образом, благодаря этому фрукту наш организм начинает лучше усваивать питательные вещества, попадающие в него вместе с пищей.

Если ты страдаешь анемией, благодаря высокому содержанию витамина С лимон поможет твоему организму лучше усваивать железо.

Большое количество содержащихся в этих цитрусах минералов и витаминов укрепляет защитные силы нашего организма , в результате чего нам становится легче противостоять различным заболеваниям.

, в результате чего нам становится легче противостоять различным заболеваниям. Регулярное употребление лимонов позволяет эффективно очищать наш организм, способствует расщеплению жиров и успокаивает воспалительные процессы. Благодаря этим цитрусам наш организм легче избавляется от токсинов и шлаков, которые вызывают отеки и являются виновниками заболеваний костей и суставов.

3. Лимон для здоровья сердца

Главный мотор твоего организма скажет тебе большое спасибо за "лимонную терапию". Высокое содержание антиоксидантов в этих цитрусах идёт на пользу здоровью артерий и вен:

Снижается уровень "плохого" холестерина в крови (LDL-холестерина)

Повышается эластичность стенок вен и артерий

Сосуды очищаются от жировых бляшек

Снижается артериальное давление

Как известно, продукты с высоким содержанием витамина С и антиоксидантов являются верными союзниками нашего сердца. Очевидно, что самым интересным из них является лимон.

Как укрепить здоровье при помощи лимона

Ингредиенты

Сок половинки лимона, выращенного в экологически чистых условиях

1 стакан воды (200 мл.)

Приготовление

Прежде всего необходимо отметить, что цитрусы должны быть выращены в экологически чистых условиях без использования химикатов и пестицидов.

Возможно, ты никогда не слышала об этом, но в последние годы методы выращивания и транспортировки фруктов привели к тому, что цитрусы теряют часть содержащихся в них витаминов.

Сначала нужно нагреть небольшое количество воды. Вода не должна быть ни горячей, ни холодной. Тёплая вода позволяет усилить целебные свойства лимона.

Теперь необходимо выжать сок из половинки лимона и развести его водой. Пить такой напиток необходимо натощак по утрам в течение четырёх дней. После этого сделай недельную паузу, а затем вновь повтори курс.

Если напиток вызывает у тебя неприятные ощущения, попробуй уменьшить количество лимонного сока или разводи его большим количеством воды. Также стоит отметить, что лимонный сок помогает при лечении гастрита.

Как видишь, в этом нет ничего сложного. Этот простой рецепт способен принести большую пользу твоему здоровью.