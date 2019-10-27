Американские ученые пришли к выводу, что люди, в крови которых содержится много трансжиров (сложные жиры, в основном искусственно-ароматизированные масла) больше подвержены болезни Альцгеймера или слабоумию. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Neurology.

Специалисты в течение десяти лет проводили исследование, в котором приняли участие 1628 мужчин и женщин из Японии старше 60 лет. Ученые хотели выяснить, какие факторы приводят к высокому кровяному давлению, диабету и болезни Альцгеймера.

В результате им удалось обнаружить, что люди с самыми высокими уровнями трансжиров на 52-74% более склонны к развитию деменции, чем пациенты с низкими показателями.

Напомним, больше всего трансжиров содержится в дешевой продукции, фаст-фуде и жареной еде. Также они присутствуют в сливках для кофе, замороженной пицце, маргарине.

Ранее медики назвали первые симптомы болезни Альцгеймера. Так, для многих первыми признаками ранней стадии развития болезни становятся трудности с подбором нужных слов, проблемы со зрением и ориентированием в пространстве, а также нарушения в способности рассуждать логически и принимать решения.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın