Испанский диетолог Мария Мерино назвала продукты, которые чаще всего вызывают отравления.

Об этом сообщает La Vanguardia.

В первую очередь, особую осторожность следует соблюдать, употребляя яйца. Их обязательно нужно хранить в холодильнике, а также их нельзя мыть из-за защитной пленки, которая покрывает скорлупу. Также не следует оставлять при комнатной температуре блюда, в которые добавляют майонез иди другой яичный соус. После подачи такие блюда нужно убирать в холодильник.

Также довольно часто можно отравиться морепродуктами и рыбой. Врач предупреждает, что морские деликатесы нужно покупать в проверенных местах, где соблюдаются санитарные нормы.

Мерино отмечает, что рыба должна подвергаться заморозке перед употреблением как минимум на 72 часа.

Среди мяса наибольшую опасность отравления вызывает курица, которую нельзя есть сырой ни при каких обстоятельствах. Из-за сальмонеллы и стафилококка это мясо всегда нужно доводить до полной готовности.

Как в случае с курицей, так и с остальным мясом, диетолог рекомендует "быть очень осторожным при выборе места, для его покупки и быть аккуратным с гигиеной при обработке и приготовлении мяса", особенно при приготовлении тартара.

Врач также напомнила о необходимости тщательно мыть фрукты и овощи. Для того, чтобы правильно делать это, она посоветовала использовать миску с водой и лимонным соком.

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