Испанский диетолог Лусия Мартинес в разговоре с La Vanguardia объяснила, что основой детского рациона должны быть не переработанные продукты, а свежие, а также перечислила ошибки, которые часто допускают родители, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, неправильно вводить в качестве прикорма (пищевые продукты, дополняющие грудное молоко или молочную смесь у здорового ребенка после шести месяцев жизни) продукты промышленного производства, в том числе каши из коробок и пюре из баночек детского питания, поскольку они содержат много сахара и имеют однородную текстуру.

"Если ребенок начинает пробовать твердую пищу, то он исследует, изучает структуры и вкусы, начинает понимать, что еда неоднородна, таким образом, у него формируется более широкое представление. Если же мы даем ему пюре, каши и молочные смеси, то ребенок становится пассивным", - отмечает Лусия Мартинес.

Детям постарше вместо колбасных изделий, наггетсов и рыбных палочек нужно давать мясо и свежую рыбу, добавила врач.

Кроме того, зачастую родители, чтобы заставить детей есть полезные овощи, "прячут" их, например, в лазанью или блюда из картофеля. Однако для формирования культуры правильного питания сами взрослые должны показывать пример.



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