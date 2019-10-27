Пищевую аллергию очень часто путают с псевдоаллергией и пищевой непереносимостью. Об этом рассказала "Газете.Ru" диетолог Елена Мотова, автор книги "Мой лучший друг - желудок. Еда для умных людей", передает Day.Az.

Многие родители считают, что у их детей есть аллергия, хотя на самом деле это не так.

"Покраснения щек после большого количества клубники - это не аллергия. Просто некоторые продукты содержат вещества, которые дают реакцию, схожую с аллергической. Это имеет очень четкий дозозависимый эффект. Если, например я съем 3 кг апельсинов или мандаринов, то я покраснею и буду чесаться, а если я съем парочку, то ничего плохого со мной не случится", - поясняет диетолог.

Пищевая непереносимость - это не иммунологическая реакция, как при аллергии, а реакция желудочно-кишечного тракта. Так, при непереносимости молочных продуктов снижена активность фермента лактазы, который расщепляет лактозу, молочный сахар. Людям с непереносимостью лактозы рекомендуются йогурты с живыми культурами, сыры, в которых лактоза уже ферментирована бактериями, либо молочные продукты без лактозы, либо прием фермента лактазы дополнительно. Небольшое количество молока обычно тоже допустимо.

У взрослых самые частые аллергены - это рыба, морепродукты и орехи, в том числе арахис. У детей к ним добавляется аллергия на коровье молоко, яйца, на пшеницу и на сою. Другие аллергены встречаются значительно реже. В принципе, аллергию могут вызвать любые белки.

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