Физиологи из Университета Джона Хопксинса выяснили, что организм человека способен поддерживать расщепление жира даже при нарушенных функциях печени. При этом, однако, диета с высоким содержанием жиров может стать смертельной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, во время голодания организм поддерживает необходимый уровень сахаров в крови, благодаря глюконеогенезу - процессу образования глюкозы из неуглеводных соединений, таких как жиры. Считается, что глюконеогенез, в основном, протекает в печени, и лишь немного - в кишечнике и почках. Однако когда ученые отключили ген CPT2, необходимый для окисления жирных кислот, в клетках печени мышей, физиологи обнаружили, что животные выживали в течение продолжительного периода времени.

Дальнейшие исследования показали, что в почках мышей присутствует повышенное количество жира, а также активны гены, ответственные за расщепление жирных кислот. Исследователи объясняют это тем, что печень посылает сигнальные молекулы в другие части организма. Например, белок FGF21 заставляет клетки почек и кишечника брать на себя функции по разрушению жира.

Исследователи также кормили генномодифицированных мышей с неработающим геном CPT2 кормом с высоким содержанием жира. Оказалось, что в большей степени жир накапливался именно в печени, что приводило к полной дисфункции органа и, в конечном счете, к летальному исходу.

Так как разрушение жиров производит кетоны, которые используются в качестве дополнительного источника энергии, то именно этот процесс становится активным у людей, страдающих диабетом. Слишком много кетонов в крови способствуют наступлению кетоацидоза, который может привести к смерти. Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут выяснить, как способность организма приспосабливаться к нарушению обмена может предотвратить кетоацидоз.

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