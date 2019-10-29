Ученые Университета штата Пенсильвания (США) пришли к выводу, что употребление одного авокадо в день снижает уровень "плохого" холестерина в организме, снижая риск связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании приняли участие 45 человек с избыточным весом или ожирением. В начале эксперимента добровольцы соблюдали двухнедельный режим питания с большим количеством жиров и углеводов. Затем участники переходили на одну из трех разновидностей оздоровляющей диеты: с низким содержанием жиров, с умеренным содержанием жиров или аналогичную диету с добавлением одного авокадо в день.

Через пять недель испытуемые, употребляющие авокадо, имели самый низкий уровень липопротеинов низкой плотности среди всех участников исследования. Кроме того, у них повышалось содержание антиоксиданта лютеина.

"Плохим" холестерином называют холестерин, который связан с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП). Показано, что высокое содержание ЛПНП в крови коррелирует с повышенным риском развития атеросклероза. Переносчиками "хорошего" холестерина являются липопротеины высокой плотности.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın