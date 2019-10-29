Следить за своими пятками следует регулярно! Если у тебя нет проблем со здоровьем и авитаминоза, но пятки выглядят не лучшим образом, тогда на помощь придут домашние средства собственного приготовления.



Во-первых, такой уход недорогой, во-вторых, подошвы и пятки становятся гладкими и нежными, а также исчезают натоптыши!



Уход за пятками

Проделывай процедуру на ночь. Возьми миску, налей 1,5 литра теплой воды. Добавь 4 ст. л. 3%-го раствора перекиси водорода. Поставь ноги в воду. Через несколько минут возьми специальную терку или пемзу и потри подошвы и пятки.



После этого вотри в кожу смесь глицерина с уксусом (3 ст. л. глицерина на 1 ч. л. уксуса). Надень носочки и ложись спать. Утром вымой ноги теплой водой. Проделывай такую процедуру 1-2 раза в неделю и результат удивит тебя!



Глицерин - это доступное и безопасное вещество. Он продается в любой аптеке и в интернет-магазинах. Этот препарат очень эффективный, а стоит совершенно недорого.

Источник: Макатака

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