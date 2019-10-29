Обычно переход от вредной пищи к полезной, под которым часто имеют в виду диету, сопровождается большими стрессами. Поэтому, чтобы не травмировать в очередной раз вашу психику, о диетах мы сегодня рассуждать не будем.

Вместо этого поговорим о нескольких невероятно полезных продуктах, добавив которые в свое меню, вы сможете не беспокоиться о том, чтобы насильно расставаться со своими вредными пищевыми привычками.

Куриные грудки

Белок - главный источник энергии в течение всего дня, а курица лучший источник белка, который вы только сможете найти. Готовьте ее в гриле и избегайте рецептов, в которых курицу нужно жарить или использовать сыр и соусы.

Яйца

Еще один удивительный источник белка и других жизненно важных питательных веществ. Может, это станет для вас сюрпризом, но вы можете съесть яйцо не только на завтрак, но и в любое другое время. И не беспокойтесь насчет такого "вредного" желтка, так как, несмотря на все связанные с ним мифы, он продолжает демонстрировать свою пользу для здоровья.

Рыба и морепродукты

Омега-3 жирные кислоты - это наше все! В вашем рационе их должно быть как можно больше, поэтому ешьте рыбу и морепродукты так часто, как только можете.

Греческий йогурт

Другим важным источником являются молочные продукты, а именно греческий йогурт, который содержит белка в два раза больше по сравнению с обычными. При этом, помните, что греческий йогурт с высоким содержанием сахара и кукурузного сиропа - не ваш бро. Поэтому если вам все же захочется свой обед как-то подсластить, лучше добавьте в него ложку своего любимого домашнего варения.

Миндаль

Орехи полны полезных растительных жиров, потребление которых снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшает чувство голода. Вы также можете пить миндальное молоко, в котором в два раза меньше калорий, чем в обычном молоке.

Овсяные хлопья

Овсянка - мегапопулярный продукт во всем мире и это заслуженно: она невероятно питательна и содержит множество полезных веществ. Однако не стоит думать, что упакованная в пакетиках вперемешку с сахаром каша поспособствует улучшению вашего самочувствия. Вашим лучшим другом должен стать необработанный овес. Его чуть сложнее приготовить, но пользы он принесет в разы больше.

Капуста

Без сомнения, вы должны есть зелень в течение всего дня. Салат из зелени и овощей - прекрасное блюдо, пока вы не решаете добавить в него майонез или другие высококалорийные заправки. Проявите творческий подход и добавьте немного листовой капусты в ваш салат, бутерброд или овощной коктейль.

Черника

Псс, парень, хочешь немного здоровой и вкусной закуски? Возьми пригоршню ягод, которые одарят тебя энергией и полезными антиоксидантами. Чернику стоит есть по многим причинам, среди которых есть снижение кровяного давления и улучшение памяти.

Чеснок

Не стоит избегать чеснока в своем рационе. Своеобразно пахнущие дольки этого полезного растения, как показали исследования, при потреблении в пищу снижают риск развития рака легких, остеоартрита и нормализуют кровяное давление.

Темный шоколад

Питаться правильно - не значит перестать есть все сладкое. Удивительно, но темный шоколад содержит антиоксидантов больше, чем ягоды черники. Помните, что не все виды шоколада одинаково полезны, поэтому старайтесь брать только тот, в котором высоко содержание какао и минимально сахара и других добавок.

Источник: Don`tPanic

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