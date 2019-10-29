Бесконечно работаете, но дел не становится меньше? Прилежание и следование графику не помогают? Мысли о работе становятся навязчивыми и не отпускают даже во сне? Судя по всему, у вас налицо все признаки мозгового переутомления. Сегодня мы расскажем о том, как перезапустить мозг и получить из этого максимум продуктивности.

Мечта

Бессистемное мышление полезно для восстановления нейронных связей. В состоянии "сна наяву" и свободного блуждания ума мозг остается активным и продуктивным, обостряется восприятие, внимание и распознавание. Именно поэтому лучшие идеи приходят в голову тогда, когда мы не сосредоточены на задаче - в душе, за рулем автомобиля или в любой другой момент, не касающийся работы.

Импровизация

Структурирование информации - полезное и необходимое занятие, которое может привести к тому, что вы не сможете функционировать без четкой схемы. Для того, чтобы этот момент никогда не настал, нужно чаще импровизировать. Не готовьтесь к некоторым задачам, положитесь на мозг и он не подведет.

Экономия времени

Тратьте на ключевые решения меньше времени. Исследования показали, что мы принимаем лучшие решения, когда меньше анализируем и больше доверяем своему подсознанию. Не всегда имеет смысл ограничивать себя исключительно сознательным размышлением перед выбором. Сделать это просто - достаточно отвлечься и переключить внимание на другое. Поэтому листать новостные ленты социальных сетей тогда, когда над вами нависают несколько сложных задач - не самая плохая идея.

Вдумчивость

В важных делах важна не сосредоточенность, а вдумчивость. Достичь ее совсем непросто, но возможно обуздать мысли простой дыхательной гимнастикой. Это - разновидность "физиологической поддержки", которую исследователи считают эффективным способом совладать с собой в условиях напряжения и стресса. Другая стратегия заключается в том, чтобы повторять мантру - слово или словосочетание, которое погружает в медитацию, снижает напряжение и пробуждает креативность, дав разуму необходимый отдых.

Лень

Исследования показали, что максимальный результат люди получают, когда работают не более пяти часов, причем как минимум раз в час делают паузы для восстановления. Некоторые работодатели знают об этом и предоставляют сотрудникам перерывы между сосредоточенным исполнением конкретных заданий (жаль, что пока таких разумных работодателей немного). Убедительные современные исследования показывают, что для разума "меньше значит больше" и что на первое место среди наших приоритетов следует ставить досуг. Если вы перестали справляться с заданиями или не функционируете на привычном уровне, так дайте же себе отдых.

Гормональный вброс

Адреналиновые выбросы могут эффективно отвлечь от насущных проблем, обеспечив гормональный фон, который может стать источником новых идей и архитектуры мышления. Другим способом всколыхнуть мозг, вошедший в ступор, является секс.

Источник: Don`t Panic

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