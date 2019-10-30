Набор веса с возрастом - явление обычное, но не неизбежное. Специалисты Медицинского колледжа Клиники Мэйо объясняют, что этому феномену способствует несколько факторов. И хорошая новость в том, что их в значительной мере можно контролировать, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Главный из этих факторов - потеря мышечной массы: мы естественным образом начинаем терять ее в среднем возрасте со скоростью примерно 1 % в год. Это вызывает замедление базального метаболизма, то есть скорости сжигания калорий в состоянии покоя. Дело в том, что мышечная масса сама по себе способствует расходу калорий, и чем она ниже, тем меньше расход энергии.

Но на самом деле - 1 % не так уж и много. Другое дело, что к этому добавляется еще и значительное снижение физической активности (даже без учета каких-либо тренировок).

Диетолог Джессика Мургейтио комментирует ситуацию: "Многие из моих пациентов признаются, что с возрастом они двигаются меньше, и первое, что я рекомендую - это силовые тренировки - по крайней мере, два-три раза в неделю - чтобы замедлить саркопению (возрастную потерю мышц) наряду с дополнительным днем ​​кардио-тренировок. Также я призываю своих пациентов совершать 10000 шагов в день, гуляя или выполняя домашнюю/садовую работу".

Другой фактор недавно открыли специалисты Каролинского института. Они доказали, что в процессе старения оборот липидов в жировой ткани уменьшается независимо от питания: это означает, что вывод жира из жировых клеток замедляется, а значит, мы набираем вес.

Но самое интересное, что и такой, казалось бы, независимый от нас фактор можно победить с помощью большей двигательной активности. Эксперименты показали, что одним из лучших способов ускорения обмена липидов в жировой ткани является повышение физнагрузки.

"Все виды физической активности сжигают калории и имеют большое значение для здоровья", - говорит Дональд Хенсруд, специалист по профилактической медицине и питанию в Медицинском колледже Клиники Мэйо, - "Тренировки с отягощениями [тяжелая атлетика] помогают не только нарастить мышцы, но и убрать жир из брюшной полости. Также отличным выбором во всех отношениях будут высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). Но даже просто меньше сидеть и больше двигаться в течение дня - для начала уже очень хорошо".

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