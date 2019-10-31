Специалисты Национального центра здравоохранения Великобритании озвучили список самых первых симптомов, которые могут указывать на онкологоческое заболевание желудка, на них нужно сразу обратить внимание и принять меры. Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, об этом сообщает PRIMPRESS.

Отмечается, что насторожить человека должны слишком быстрое насыщение пищей, постоянное вздутие живота после еды, а также трудности с глотанием.

Некоторые пациенты не могут проглотить продукт целиком и даже не могут выпить жидкость, что может указывать на развитие патологии.

Так, у человека может возникать кашель во время еды или даже чувство удушья, отмечает "Суть Событий".

Если наблюдается один или тем более несколько указанных признаков, необходимо срочно обратиться к врачу, чтобы разобраться в причине.

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