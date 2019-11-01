Финско-американская группа учены выяснила, в каком возрасте повышается риск инфаркта и инсульта.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Как отмечают исследователи, мужчинам после 40 лет особенно внимательно стоит прислушиваться к сигналам организма. Потому что именно в этот возрастной период риск инфаркта и инсульта значительно возрастает.

Женщинам нужно начинать заботиться о своем здоровье и того раньше. Первые проблемы с организмом у большинства дам появляются уже начиная с 30 лет.

Повышенный риск инфаркта и инсульта является следствием образа жизни, который ведет человек: недостаточная физическая активность, курение, систематическое употребление алкоголя и неправильное питание может становится причиной возникновения этих недугов.

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