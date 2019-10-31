Китайские ученые разработали новый наноматериал, который в перспективе можно использовать для того, чтобы повышать эффективности лечения рака печени. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на публикацию в научном журнале ACS Applied Materials and Interfaces, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На практическом уровне этот материал может стать частью лучевой терапии, которая чаще всего применяется при лечении рака. Однако в злокачественных опухолях больших размеров часто присутствуют гипоксические области, которые не чувствительны к радиации. Это может привести к рецидиву заболевания после окончания лечения.

В таких случаях достаточно остро встает вопрос о том, что нужно улучшить эффект от лечения и повысить чувствительность гипоксических областей к радиации, чтобы можно было полностью избавиться от опухоли.

Ученые из Сучжоуского института биомедицинской инженерии и технологий нашли способ, чтобы решить эту проблему, благодаря разработанным на основе диоксида кремния и золота наночастицам. Новый материал длиной 200 нанометров и шириной 100 нанометров можно доставить к опухоли путем внутривенного введения, а также с препаратом под названием телазамин. Он усиливает противоопухолевый эффект лечения в условиях недостатка кислорода.

Проведенные эксперименты на мышах показали хороший результат. Ученые добились, чтобы ткани опухоли стали гораздо чувствительнее к радиации.

"Материал открывает возможности для новой формы антиопухолевой терапии. Мы продолжим изучать эффект от наноматериала в борьбе с раком груди, легких и других видов рака. Если он сработает одинаково хорошо, то у нового материала появятся большие перспективы", - рассказал один из разработчиков материала Вэньфэй Дун.

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