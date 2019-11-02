Ученые из Канады и Америки провели исследование. Они выяснили, что люди в преклонном возрасте могут быть сильнее подвержены травматичности, инвалидности или даже смерти в случае, если у них наблюдаются случайные изменения в двигательной активности на протяжении дня.

Более подробно об исследовании сказано в пресс-релизе для издания EurekAlert!, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

На протяжении 13 лет ученые внимательно следили за испытуемыми (их было 1275 человек). Эксперты наблюдали за двигательной активностью пожилых людей с помощью мониторов, надетых на их запястье.

Таким образом стало известно, что у тех добровольцев, которые начинали активнее двигаться или, наоборот, передвигались спокойнее на протяжении 1-90 минут или более двух часов, повышался риск развития слабости и инвалидности. Это происходило в течение последующих 13 лет.

Помимо этого ученые выяснили, что такие люди умирали чаще в 1,6 раза.

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