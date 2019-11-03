Говорят, что первое впечатление зачастую и последнее впечатление. Улыбка - один из лучших способов оставить о себе позитивные воспоминания.

Вряд ли этот прием сработает, если ваши зубы имеют неприятный желтоватый оттенок. Тот факт, что человека часто судят не только по его поступкам, но и по тому как он выглядит, не означает, что вы непременно должны копировать внешность звезд подиума или Голливуда. Но поддерживать свои зубы чистыми и белыми всегда - это обязательное условие.

Зачастую такие базовые процедуры, как чистка зубов и использование зубной нити, являются недостаточными для того, чтобы предотвратить появление налета на зубах. Тем более, если вы курите, часто пьете кофе или чай, употребляете много сладостей.

Несколько простых советов, следуя которым, вы всегда будете уверены в неотразимости своей улыбки.

1. Протирайте зубы лимонной или апельсиновой кожурой

Ежедневно, лучше перед сном, протирайте зубы внутренней стороной кожуры лимона или апельсина. Абсолютно безопасный способ, который хорошо снимает налет и обогатит ваши десны витамином C.

Если у вас есть засушенные корки, перемалывайте их в порошок и добавляйте его в зубную пасту.

2. Добавляйте в зубную пасту масло чайного дерева

Способ хорош тем, что очищает полость рта от бактерий, отбеливает зубы и устраняет неприятный запах изо рта.

Можно несколько усложнить процедуру: сначала почистить зубы как обычно, а потом капнуть на чистую зубную щетку несколько капель масла и повторить обработку зубов.

Есть и третий вариант - полоскание. Для этого в полстакана чистой воды добавьте пять-шесть капель масла чайного дерева.

В продаже встречаются препараты, которые, несмотря на название, представляют собой смесь различных эфирных масел на основе масла чайного дерева. Выбирайте только средства со 100% содержание необходимого ингредиента.

3. Попробуйте активированный уголь

Безопасный, легкодоступный и очень эффективный препарат. Используйте его не чаще нескольких раз в неделю.

Перед чисткой зубов, размолотыми в порошок таблетками, посыпьте зубную пасту на щетке. Возможно, вам больше подойдет другой вариант: разотрите таблетки угля с несколькими каплями лимонного сока и воды. Используйте эту смесь вместо зубной пасты.

4. Используйте перекись водорода и пищевую соду

Легкодоступные ингредиенты, которые заменят дорогостоящую процедуру химического отбеливания.

Все, что вам нужно сделать, - смешать их до пастообразного состояния и аккуратно нанести на поверхность зубов. Через несколько минут выполоскать рот и почистить зубы, как вы это делаете обычно, используя фторсодержащую зубную пасту.

5. Регулярно меняйте зубную щетку

Важно не использовать одну и ту же зубную щетку на протяжении более трех месяцев. Изношенные щетинки старой щетки не способны эффективно удалять налет и бактерии, скапливающиеся между зубами.

6. Используйте кокосовое масло

Покупайте только наиболее качественный и натуральный продукт. Как правило, это нерафинированное масло холодного отжима, содержащее маркировку "Extra Virgin". В противном случае эффект будет нулевой.

Положите в рот столовую ложку кокосового масла и тщательно, помогая языком, промажьте все зубы. Необходимо продержать масло во рту не менее 15 минут, далее прополоскать рот водой и почистить зубы щеткой как обычно.

Этот способ хорош тем, что отбеливая зубы, одновременно убивает бактерии, паразитирующие на зубах.

7. Применяйте для полоскания рта яблочный уксус

Прежде чем начать чистить зубы, обмакните вашу щетку в яблочный уксус, а уже потом наносите на нее зубную пасту.

Как вариант, можно после обычной чистки зубов, прополоскать рот яблочным уксусом.

Этот способ хорошо очищает зубы от микробов, налета и зубного камня.

8. Ешьте больше сырых продуктов

Обработанная, нездоровая пища - главная причина появления желтоватого налета на зубах. Употребляя сырые овощи, фрукты и ягоды вы не только поддержите белоснежный цвет ваших зубов, но также оздоровите десны.

Получить наилучший отбеливающий эффект и освежить дыхание вам помогут: клубника, яблоки, морковь и сельдерей.

9. Используйте клубнику

Первый способ (самый простой и быстрый):

- раздавить четыре-пять ягод клубники до пастообразного состояния;

- с помощью пальца или зубной щетки нанести их на поверхность зубов;

- через 5 минут прополоскать рот.

Во избежание повреждения эмали не рекомендуется держать клубнику на зубах дольше указанного времени!

Второй способ (с добавлением соды):

- раздавить в миске четыре-пять ягод клубники;

- добавить две чайные ложки соды и тщательно перемешать;

- нанести смесь на зубную щетку и почистить зубы как обычно;

- прополоскать рот и с помощью зубной нити очистить от семян, возможно оставшихся между зубами.

10. Ограничьте потребление продуктов, способных окрасить поверхность зубов

Напитки: кока-кола, пепси-кола, кофе, черный чай, фруктовые соки, красное вино.

Овощи, фрукты и ягоды: свекла, черника, вишня, клюква, голубика, малина, ежевика.

Приправы и специи: карри и соусы с содержанием карри, все приправы, в состав которых входит куркума.

И не забывайте, ассоциация "сигарета - желтые зубы" - не плод чьей-то фантазии, а вполне реальный факт. Даже несколько лет активного табакокурения могут свести на нет все ваши попытки вернуть зубам белоснежный цвет.

Ни одно из предложенных решений не заменит вам полноценной гигиены полости рта.

Правило такое: ежедневная чистка зубов утром и вечером плюс один или несколько из предложенных советов.

Не спешите сразу делать выводы о том, эффективен или нет выбранный вами метод естественного отбеливания. Народная косметология, как и народная медицина не гарантируют мгновенный результат. Главное - настойчивость и терпение, а наградой вам будет (через один-три месяца) ослепительная улыбка, крепкие и здоровые зубы.

Источник: Fresher

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