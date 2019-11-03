Логично было бы предположить, что раз еда дает нам почти все необходимые вещества, то и чувство сытости она непременно тоже должна приносить. На деле же все обстоит немного иначе, ведь голод является результатом множества сложных взаимодействий, происходящих в желудке, кишечнике, поджелудочной железе, крови и, как ни странно, в мозге. Может даже так случиться, что вы почувствуете еще большее желание поесть уже после того, как съедите тот или иной продукт, несмотря на немаленькое количество калорий в нем. Парадокс, конечно, но факт остается фактом - нам следует тщательней выбирать еду, если мы хотим есть мало, но сытно. Вот для начала 10 продуктов, которые практически бесполезны для утоления чувства голода.

- Белый хлеб -

Мука, используемая для выпекания белого хлеба, представляет собой перемолотые зерна пшеницы, которые предварительно лишили внешней твердой оболочки. В то же время именно отруби сообщают зерну питательность, а их отсутствие делает употребление белого хлеба бессмысленным для уровня инсулина в крови. Недавнее исследование испанских ученых показывает, что те, кто ел от двух порций белого хлеба в день, имеют на 40% больше шансов заработать себе избыточный вес. Совпадение? Не думаем.

- Сок -

Полное отсутствие в якобы здоровых напитках пищевых волокон сводит на нет всю пользу от соков, которые вначале подстегнут рост сахара в крови, а затем уведут его уровень к исходной отметке, оставив вас наедине с возрастающим чувством голода. Чтобы такого не произошло диетологи рекомендуют смешивать соки с пюре, протеиновым порошком или ореховой пастой, которые сбалансируют сахар в крови и дадут почувствовать себя более сытым.

- Соленые закуски -

Тяга к сладкому после пакетика чипсов - знакомая ситуация, не правда ли? Все дело в том, что все эти снэки - это большой набор быстро усваиваемых простых углеводов, которые устраивают уровню инсулина в крови "Американские горки". А так как наш мозг привык ассоциировать быстрый приток энергии со сладким, то и продолжить сразу после солененького хочется чем-то таким же энергонасыщенным. Вы можете даже наесться до отвала солеными снэками, но мозг все равно будет хотеть втиснуть в себя еще хотя бы одну шоколадку.

- Фаст-фуд -

Буквально каждый ингредиент в современном фаст-фуде подобран с такой целью, чтобы вы захотели заказать еще что-то. Так, транс-жиры воспаляют кишечник, ухудшая способность организма вырабатывать допамин и серотонин, которые управляют аппетитом, а насыщенный фруктозой кукурузный сироп вызывает приступ "инсулиновой паники". Даже соль стимулирует обезвоживание, которое по симптомам схоже с чувством голода!

- Алкоголь -

Кроме понятной реакции организма на порцию аперитива приступ голода могут вызвать всего три порции практически любого алкоголя, сокращающие на треть выработку гормона лептина, напрямую связанного с сытостью. К тому же спиртное снижает запас углеводов в организме, который быстро захочет компенсировать потери чем-нибудь вкусным.

- Белая паста -

Белые макаронные изделия - это практически тот же белый хлеб, но заслуживающий отдельного упоминания, и вот почему. Стандартный рекомендованный размер порции пасты - это половина чашки, в то время как рестораны отваривают до четырех в одной порции. В результате организм ощущает перегрузку простыми углеводами, а поджелудочная железа вырабатывает такое количество инсулина, что уровень сахара в крови падает и, вуаля, вы снова голодны. А это мы еще про состав соусов не сказали ни слова!

- Глутамат натрия -

Ингредиент, в больших количествах встречающийся в консервированной еде, известен тем, что достаточно сильно стимулирует аппетит, вызывая ожирение у тех, кто его регулярно ест, почти в 3 раза чаще по сравнению с теми, кто избегает глутамата натрия. Со временем воздействие соединения на гипоталамус только возрастает, а значит, есть вы будете все больше и чаще.

- Суши-роллы -

Как бы нам ни хотелось съесть побольше морепродуктов с японскими круглыми яствами, но в них всегда будет больше риса, чем всего остального. На примере популярного ролла "Калифорния" диетологи раскрывают всю подноготную состава, в котором целых 30 с лишним грамм углеводов или попросту 3 ломтика белого хлеба. Если за такой трапезой ничего больше не последовало, то желудок очень быстро "освоит" заброшенный в него рис, а дальше будет просить добавки из волокон или белка.

- Искусственные подсластители -

Входят ли они в состав еды или же просто вы подслащиваете ими свой кофе, но искусственные подсластители вроде аспартама или сахарина просто дурят клетки мозга, заставляя их поверить, что сладкая порция энергии уже на подходе. За разочарованием последует расплата в виде перманентного желания съесть сладость, которое с течением времени может повлиять на управляющие голодом центры головного мозга.

- Пицца -

Независимо от того, насколько пицца велика, никто не может удержаться и съесть только один кусочек пиццы. Все дело в сочетании нашей "любимой" белой муки в тесте, гидрогенизированного масла, плавленого сыра и консервантов, которое гарантированно снижает уровень сахара и гормонов насыщения в крови. В этом отношении домашняя пицца на тесте из цельного зерна с постным мясом, большим количеством овощей и посыпкой из тертого сыра выглядит куда привлекательней с точки зрения насыщения.

Источник: SteakLovers

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