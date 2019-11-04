Врач-ортопед, вице-президент Немецкого общества спортивной медицины и профилактики Аксель Кляйн назвал главные причины появления судорог в ногах, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По его словам, это может быть следствием недостатка физической активности, а также симптомом серьёзного заболевания.

Если мышцы на ноге стали часто внезапно затвердевать и это состояние сопровождается сильной болью, то следует проверить щитовидную железу. Кроме того, это может быть проявлением диабета или же побочным эффектом приёма некоторых лекарств.

Кляйн также заметил, что судороги в ногах могут быть вызваны слишком тесной обувью. А появление этого недуга у пожилых людей может свидетельствовать об изменениях в суставах.

При участившихся судорогах следует обратиться к неврологу, который проведёт обследование на наличие признаков повреждения нервов или мышц.

Медик также опроверг распространённый миф о том, что добавки с магнием помогают уменьшать мышечные спазмы. По его словам, нет научных доказательств положительного влияния магния на состояние мышц, сообщает портал "МедикФорум".

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