Эксперты пришли к выводу, что рак у женщин, страдающих апноэ во сне, встречается чаще, чем у мужчин, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В результате проведенного исследования греческие ученые выяснили, что женский храп может указывать на онкологию.

Специалисты проанализировали базу данных страдающих апноэ во сне. В ней содержится информация о десятках тысячах пациентов в возрасте старше 18 лет. У 388 из них диагностировали рак, причем чаще всего у женщин - 2,8%, показатели мужчин составили 1,7%.

После анализа ученые пришли к выводу, что риск онкозаболеваний возрастает среди женщин, которые страдают обструктивным апноэ во сне. Также храп указывает на проблемы с сердечно-сосудистой системой - а, возможно, и вызывает их.

Кроме того, эксперты рассмотрели связь храпа с вредными привычками, самой распространенной оказалось курение, сообщат РИА Новости.

Женщины храпят так же громко, как мужчины. 36,5% храпящих представительниц прекрасного пола признаваться в этом не желают. Среди мужчин таких оказалось только 11,7%.

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