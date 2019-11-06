Медики предупреждают о том, что сон при свете ночника может быть опасен для здоровья. Эксперты провели исследование, в котором приняли участие почти тысяча человек. Во время сна для них включали ночник и проверяли уровень мелатонина - гормона, отвечающего за полноценный сон.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Во время сна при свете уровень мелатонина серьезно снижается, что может послужить причиной развития смертельно опасных заболеваний. Выработка мелатонина повышается в полной темноте. Врачи рекомендуют не включать ночники во время сна и закрывать шторы, если в спальню проникает свет уличного фонаря.

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