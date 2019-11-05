Врач-диетолог Елена Соломатина назвала самые вредные сладости. Об этом сообщает "Вечерняя Москва", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, наиболее опасными являются десерты, в которых сочетаются сахар и трансжиры. Трансжирами называют растительные масла, которые путем химической реакции с водородом сделали твердыми. Такое сочетание наиболее часто используется в кондитерском производстве вместо сливочного масла для приготовления пирожных, тортов и выпечки.

К крайне вредным также относятся жареные изделия, например, пончики.

Кроме того, Соломатина предостерегла от употребления изделий с большим содержанием красителей. По словам эксперта, не стоит покупать сладости ярко-ядовитых цветов с резким ароматом, поскольку усиления запаха также добиваются с помощью химических веществ.

"Подобное пирожное - просто "бомба" для желудка", - сказала она.

К разряду "опасных" сладостей диетолог также отнесла "мармеладные" конфеты, напоминающие структурой резинку. Она пояснила, что настоящий мармелад делается из агар-агара - вытяжки из водорослей. А в большинстве из продающихся ярких мармеладок присутствуют химические загустители, которые представляют опасность для организма.

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