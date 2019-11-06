Ученые США определили белок, который способствуют распространению раковых клеток в мозг. Открытие поможет разработать новые методы предотвращения местастазов.

Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Белок CEMIP заставляет кровеносные сосуды и резидентные иммунные клетки в мозге вырабатывать воспалительные молекулы, которые, в свою очередь, способствуют выживанию и размножению раковых клеток с образованием опухолей головного мозга. В экспериментах над животными было показано, что блокирование CEMIP тормозило метастазирование.

Большинство случаев смерти от рака связано не с первичными опухолями, а именно с метастазами - вторичными опухолевыми очагами, которые образуются в жизненно важных органах. Местастазы в мозге являются самыми агрессивными и развиваются у 150-200 тысяч больных раком каждый год в одних только США. Однако теперь ученые способны оценить риск их развития по уровню CEMIP.

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