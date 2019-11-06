Исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) нашли способ защитить поврежденное сердце от повторного приступа, сообщает портал Medical Xpress, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

При приступе прекращается кровоснабжение части сердечной мышцы, что приводит к гибели ткани. Если пациенту удается выжить, иммунные клетки - макрофаги - "зачищают" сердце от мертвой ткани и стимулируют его восстановление, отмечают ученые.

При этом макрофаги должны "лечить" сердце достаточно быстро, поскольку со временем они становятся токсичными для сердца и способны спровоцировать повторное воспаление.

Проведя опыты на мышах, ученые выяснили, что эффективность работы макрофагов можно повысить. Для этого они активировали молекулу TFEB, которая увеличила число лизосом внутри клетки.

"Если макрофаги - "пожирающие клетки", то лизосомы - их живот. Когда мы существенно увеличили число лизосом, мы помогли макрофагам переваривать поврежденные клетки сердца. В результате вместо повторного сердечного приступа мы заметили снижение степени заражения и развития приступа", - заметил один из авторов исследования, кардиолог Абхинав Диван.

Исследователи отмечают, что молекула TFEB также помогла макрофагам эффективнее переваривать липиды в составе клеточных мембран.

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