https://news.day.az/medicine/1173203.html Названы симптомы развития рака печени
Названы симптомы развития рака печени
Слишком быстрое насыщение в результате приема пищи может сигнализировать о развитии рака печени. Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, об этом рассказали специалисты центра Исследования рака Великобритании.
По словам ученых, из-за опухоли в печени повышается давление, из-за чего жидкость из вен вытесняется в брюшную полость, что, в свою очередь, дает ложное ощущение сытости.
Среди других симптомов развития онкологического заболевания специалисты назвали потерю веса, пожелтение кожи и белков глаз, зуд и слабость.
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