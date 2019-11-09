https://news.day.az/medicine/1173895.html Названы способы снижения давления без таблеток
Названы способы снижения давления без таблеток
Медицинские специалисты рассказали о методах снижения артериального давления, не предусматривающих приема лекарственных препаратов. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся некоторое время назад в блогосфере.
Как пишет Day.Az со ссылкой на Рамблер, специалисты рекомендовали гипертоникам:
1. снизить употребление соли до пяти граммов в сутки;
2. выпивать в течение дня один литр воды;
3. ограничить употребление кофе до одной чашки в день;
4. гулять перед сном;
5. есть больше овощей.
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