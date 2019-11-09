Медицинские специалисты рассказали о методах снижения артериального давления, не предусматривающих приема лекарственных препаратов. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся некоторое время назад в блогосфере.

Как пишет Day.Az со ссылкой на Рамблер, специалисты рекомендовали гипертоникам:

1. снизить употребление соли до пяти граммов в сутки;

2. выпивать в течение дня один литр воды;

3. ограничить употребление кофе до одной чашки в день;

4. гулять перед сном;

5. есть больше овощей.

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