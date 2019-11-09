Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве" о пользе и вреде мандаринов, а также назвала тех, кому этот фрукт есть нельзя, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мандарины употреблять можно и нужно. Они содержат огромное количество витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов, также там есть вещества, подавляющие рост грибков, оказывающих бактерицидное действие", - заявила специалист, отметив, что цитрус особенно полезен в осенне-зимний период в качестве профилактики вирусных заболеваний.

При этом Соломатина посоветовала людям с заболеваниями ЖКТ, гастритом и повышенной кислотностью желудка воздержаться от употребления мандаринов. По ее словам, даже здоровый человек, съев такой фрукт на голодный желудок, может через некоторое время почувствовать дискомфорт.

Опасность могут представлять и противогрибковые средства, которыми производители часто обрабатывают кожуру мандаринов, добавила врач.