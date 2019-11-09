Сегодня многочисленные вакцины защищают людей от многих инфекционных заболеваний. Но что будет, если направить это мощное орудие на уничтожение другой, ещё более опасной цели?

В прорывном исследовании, опубликованном в журнале Science Translational Medicine, международная команда учёных предлагает использовать ротавирусные вакцины в лечении онкологии. А если точнее, замысел специалистов заключается в том, чтобы применять эти препараты для преодоления устойчивости к иммунотерапии рака, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Команда сосредоточила внимание на сопротивлении, которое организм нередко оказывает иммунотерапевтическому лечению под названием ингибирование контрольной точки (checkpoint inhibitor therapy).

Поясним, что некоторые раковые клетки обладают белком под названием PD-L1. А ключевые солдаты армии иммунной системы, Т-клетки, имеют на поверхности белок, известный как PD1.

PD-L1 - лиганд PD1. Когда с помощью последнего Т-клетка связывается с белком PD-L1 здоровой клетки, она понимает, что атаковать её не нужно.

Между тем коварные злокачественные клетки, имеющие белок PD-L1, могут с его помощью ускользать от бдительных Т-клеток, выдавая себя за здоровые. Впоследствии они размножаются и распространяются.

Ингибиторы контрольных точек, в свою очередь, не дают таким "лазутчикам" пробраться через "контрольно-пропускной пункт".

Такие препараты используются для лечения многих видов онкологии, например, лимфомы Ходжкина, рака лёгких, мочевого пузыря, яичников и почек.

Однако проблема в том, что раковые клетки могут развивать резистентность к такой терапии. В этом случае Т-клетки не могут сдерживать рост смертельно опасных опухолей.

И вот здесь настаёт звёздный час ротавирусных вакцин.

Исследователи установили, что эти препараты (к слову, уже доказавшие свою безопасность и одобренные к использованию) повышают эффективность лечения ингибиторами контрольных точек и могут использоваться в качестве противораковых агентов.

"Мы обнаружили, что ротавирусные вакцины обладают как иммуностимулирующими, так и онколитическими свойствами. Кроме того, они могут напрямую убивать раковые клетки. Внутриопухолевая ротавирусная терапия оказывает противоопухолевое действие, которое в основном иммуннопосредовано", - рассказала в интервью порталу Medical Xpress первый автор исследования Тала Шекариан, сотрудник Онкологического научного центра в Лионе и Университетской клиники Базеля.

Она уточнила, что к числу ротавирусных вакцин с такими свойствами команда уже отнесла препараты РотаТек и Ротарикс.

На данный момент были проведены исследования на клеточных линиях и животных моделях, и результаты приятно удивили учёных.

В частности, ротавирусные вакцины активировали фактор транскрипции NF-κB в человеческих клетках. Это усилило защиту от модельного рака, устойчивого к ингибиторам контрольных точек.

Дополнительные исследования показали, что ротавирусные вакцины также активируют внутриклеточный рецептор RIG-I. Это стимулирует иммунный ответ, и защитные клетки приходят на помощь организму.

"В некоторых моделях опухолей мышей внутриопухолевая ротавирусная вакцина помогла справиться с устойчивостью к иммунотерапии и усилила эффект лечения, направленного на контрольные точки", - добавила Шекарян.

Это исследование, без сомнения, станет важной вехой в истории создания высокоэффективной противораковой терапии. Ведь оно предполагает, что не только ротавирусы, но и другие вирусы (ослабленные в ходе создания вакцин) также обладают мощными противоопухолевыми свойствами.

Команда также полагает, что онколитические свойства хорошо изученных вирусов могут быть использованы для создания противоопухолевого иммунитета у людей.

По мнению специалистов, чтобы повысить оперативность проведения будущих работ в этой области, нужно делать ставку в первую очередь на уже проверенные и коммерчески доступные препараты.

"Ротавирусные вакцины - это продукт для детей и взрослых, предназначенный для клинического применения. Поэтому в клиническую практику можно будет быстро внедрить стратегии иммунизации с использованием внутриопухолевого ослабленного ротавируса", - заключает автор исследования.

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