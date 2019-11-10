Всегда есть что-то, что мы еще не знаем ...Так, например, мало кому известно, почему у людей часто происходит обильное мочеиспускание в ночное время.

Как передает Day.Az со ссылкой на golbis.com, по словам врачей сила тяжести удерживает воду в нижней части вашего тела, когда вы находитесь в вертикальном положении, обычно днем ноги опухают. Когда вы ложитесь и нижняя часть тела (ноги и т.д.) оказывается на уровне с почками, это то, что заставляет почки удалять воду, потому что это проще. Это связано с последующим утверждением!

Питьевая вода в определенное время максимизирует свою эффективность в теле:

2 стакана воды после пробуждения - способствует активации внутренних органов;

1 стакан воды за 30 минут до еды - способствует пищеварению;

1 стакан воды перед приемом ванной - помогает снизить артериальное давление;

1 стакан воды перед тем, как лечь в кровать, - позволяет избежать инсульта или сердечного приступа.

Также вода во время сна может предотвратить ночные судороги в ногах. Мышцы ног ищут гидратации, когда их сводят судороги и будят нас.

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