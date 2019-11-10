Резкое снижение физической активности вызывает негативные последствия для здоровья уже через две недели, сообщает Day.Az со ссылкой на Mignews.com.

К такому выводу пришли ученые из университета Ньюкасла рассказав о своих исследованиях на конгрессе Европейской ассоциации по изучению диабета.

По их данным, резкое снижение привычного уровня активности всего за две недели приводит к ухудшению основных показателей здоровья, а также увеличению объема талии.

Специалисты рассказали о своем эксперименте, в котором приняли участие 28 добровольцев, средний возраст которых составил 32 года. Все они были здоровы, имели индекс массы тела в пределах нормы и обычно проявляли "среднюю" физическую активность. То есть, они проходили в день около десяти тысяч шагов и занимались спортом 1-2 часа в неделю.

Добровольцам предложили резко снизить их физическую активность. В течение двух недель они делали всего около 1,5 тысячи шагов в день. После участники эксперимента прошли различные тесты.

За две недели у испытуемых вырос объем талии - в среднем на 0,8 сантиметра. У них на 0,5% вырос объем жировой ткани, а также повысился уровень триглицеридов в крови и выросла резистентность к инсулину. Кроме того, добровольцы стали на 4% хуже справляться с физическими нагрузками. То есть, у них вырос риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а, значит, и риск преждевременной смерти.

Когда добровольцы вернулись к своей обычной жизни, через несколько недель все их показатели вернулись к изначальному состоянию.

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