Специалист Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Екатерина Чердакова в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказала, что особенную пользу для спортсменов представляют грецкие и бразильские орехи, фундук, фисташки и миндаль, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Она напомнила, что во время тренировок организм работает в интенсивном режиме, поэтому очень важно уделять внимание здоровому питанию.



По ее словам, орехи являются отличным перекусом благодаря большому количеству клетчатки, витаминов (С, Е, РР, В1, В2) и минеральных веществ, в том числе калия, фосфора, кальция, магния и железа.

"Они содержат высокоценные жидкие жиры, в которых преобладают ненасыщенные жирные кислоты (наиболее богаты жирами фундук и грецкий орех). Белки орехов полноценны, содержат все незаменимые аминокислоты", - сказала Екатерина Чердакова.