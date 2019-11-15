Почему на самом деле появляются камни в почках?
Камням в почках подчас не придают большого значения, а между тем эта проблема широко распространена. По мнению экспертов, рано или поздно с данным недугом сталкивается каждый десятый житель планеты. Рамблер выяснил, из-за чего на самом деле образуются камни в почках и как не допустить встречи с ними, передает Day.Az.
Несбалансированное питание
Любителям налегать на что бы то ни было - будь то сладкая пища или соленая стоит быть осторожней. Кроме того, дабы избежать мочекаменной болезни, медики рекомендуют ограничить потребление различных копченостей, красного мяса, консерв и даже моллюсков. А вот что точно не может навредить, вопреки распространенному мнению, - это молочные продукты. В их числе йогурты, сыры, молоко и творог.
Другие заболевания
Подчас камни в почках могут возникать как побочный эффект от других серьезных заболеваний. Если с одним из них вы знакомы не понаслышке, стоит еще бережней относиться к своему здоровью:
Подагра
Диабет второго типа
Геперпаратиреоз (проблемы в работе паращитовидных желез, из-за которых повышается уровень кальция в крови и моче)
Ожирение
Мало того, что избыточная масса тела сама по себе ведет к возникновению множества побочных заболеваний, так еще и риск мочекаменной болезни при ожирении возрастает в два раза.
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