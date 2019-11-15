Гормоны и наше здоровье очень тесно связаны. Гормональные расстройства не всегда имеют специфические симптомы. Их проявления бывают похожи на другие недуги и воспринимаются несерьезно. Но эта проблема требует отдельного внимания. Если ты обнаружишь у себя первые тревожные признаки гормонального дисбаланса, нужно срочно обратиться к врачу, сообщает Day.Az со ссылкой на ТакПросто. Мы подготовили для тебя информацию, которую стоит прочесть.
 

9 признаков гормонального дисбаланса:
 

1. Постоянное увеличение веса
Если ты постоянно набираешь вес, возможно, виной является гормональный дисбаланс.

Кортизол (гормон стресса) может быть причиной лишнего веса. Выброс адреналина и кортизола в кровь ведет к внезапному и сильному чувству голода. Поэтому появляется желание съесть что-нибудь сладкое после стресса.
 

2. Сниженный уровень либидо
Снижение сексуального влечения может быть одним из признаков гормонального дисбаланса как у мужчин, так и у женщин.
 

3. Чувство усталости
Если ты достаточно спишь, но просыпаешься с чувством усталости, тогда нужно обратить внимание на этот тревожный звоночек.
 

4. Плохое настроение
Необоснованное плохое настроение, раздражительность, беспокойство и депрессия - это то, что должно настораживать.
 

5. Бессонница и плохой сон
Гормон эстроген отвечает за качество сна. Его дефицит является основной причиной бессонницы.
 

6. Избыточное потоотделение
Люди, у которых гормональный дисбаланс, часто испытывают приливы потливости. Избыточное потоотделение ночью может свидетельствовать о проблемах с эндокринной системой, вызванных пере- или недопроизводством серотонина.
 

7. Проблемы с пищеварением
Если у тебя проблемы с пищеварением, они могут быть вызваны дисбалансом гормонов в желудочно-кишечном тракте.
 

8. Тяга к сахару
Если тяга к сладкому очень сильная, возможно, виной тому нарушение обмена инсулина и серотонина.
 

9. Выпадение волос
Выпадение волос может быть связано с нарушением работы половых желез или со снижением выработки нужных гормонов.
 

Если ты подозреваешь, что у тебя гормональный дисбаланс, обратись к эндокринологу. Он назначит необходимое лечение. В некоторых случаях можно отрегулировать уровень гормонов, перейдя на здоровое питание и систематические, правильно подобранные физические нагрузки.
 

Также обрати внимание на рецепт этого коктейля. В нём содержатся многие полезные элементы, которые нужны при комплексном лечении гормонального дисбаланса.
 

Ингредиенты:

  • 1 средний сладкий картофель;
  • 1 ч. л. куркумы;
  • 3 больших моркови;
  • 1 средний огурец;
  • 4 стебля сельдерея;
  • 1 лимон без цедры.

Положи все ингредиенты в соковыжималку и сделай полезный коктейль. Пей его сразу после приготовления.
 

Описанные выше симптомы необязательно говорят о том, что у тебя гормональный дисбаланс. Они могут быть причиной других болезней, но обратить внимание на них определенно стоит.

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