Диета не покажется тебе непосильным бременем, если ты будешь использовать одну маленькую хитрость. Пей, когда хочется есть! Аппетит - гость непредсказуемый, и часто он появляется, когда после основного приема пищи прошло даже меньше часа. В связи с гормональными сбоями в организме, особенностями обмена веществ, постоянными стрессами, у некоторых людей аппетит плохо поддается контролю. Можно пить таблетки для снижения постоянного желания чего-то перекусить, а можно попробовать это чудодейственное питье, сообщает Day.Az со ссылкой на ТакПросто. Предлагаем 6 вариантов, как утолить голод, не съев при этом ни крошки!



1. Компот без сахара

Подойдут любые ягоды и фрукты: смородина, вишня, черника, крыжовник, яблоки... Можно создавать компот-ассорти, можно варить из одного ингредиента. Компот поможет перебить аппетит, насытит тебя витаминами, будет способствовать улучшению пищеварения и выведению шлаков из организма. Конечно же, лучше пить свежий компот - консервированный обычно готовят с сахаром, а это нам ни к чему.



2. Отвар из яблок и изюма

Кисло-сладкий отвар из свежих яблок и изюма поможет контролировать не только аппетит, но и кислотность желудка. Благодаря своему уникальному составу он очень полезен для детей и кормящих женщин, а для желающих похудеть - это настоящая находка! Горсть изюма, 1 яблоко, небольшая кастрюля воды - всё, что нужно для приготовления полезного питья.



3. Компот из сухофруктов

Сухофрукты обладают свойством выводить из организма мочевую кислоту, препятствуют обезвоживанию, насыщают кровь калием и магнием. Компот из сухофруктов не особо калориен, но кажется достаточно питательным. Чашечка такого компота - панацея от неожиданного приступа голода.



4. Вода с лимоном и мёдом

Бывает, что аппетита как такового и нет, но сильно хочется сладкого... Вода с мёдом и лимоном - отличный вариант для преодоления опасных желаний. Можно добавить в этот напиток корицу, ускоряющую обмен веществ, кардамон, щепотку мускатного ореха. Пахнет замечательно, выглядит вкусно, дает шанс придерживаться своей любимой диеты и дальше.



5. Отвар шиповника

Шиповник богат витамином С, имеет обволакивающие свойства - очень полезный напиток, когда болит горло. Также шиповник обладает свойством улучшать перистальтику кишечника. Если ты на диете, свари напиток из шиповника впрок - сладкие нотки в кислом питье утоляют и жажду, и голод, при этом способствуя похудению.



6. Кефир

Выбрав нежирный кефир вместо перекуса, ты вытянешь счастливый билет. Кисломолочный продукт с низкой жирностью поможет держаться на диете без всяких срывов, а также - тщательно очистит организм. В кефир можно добавлять специи - не только привычную корицу, но и разные сухие травы вроде базилика и розмарина. Ароматно и утоляет голод без вреда для фигуры!



Для питья в промежутках между едой можно использовать травяные чаи. Чаи с ромашкой, мятой, медуницей - прекрасные напитки, перебивающие легкий голод. Квас домашнего производства тоже способен обуздать голод. Если обычный чай тебя уже не радует и ты смотришь в чашку голодными глазами, можно добавить в напиток немного обезжиренного молока, щепотку ванилина. Иллюзия питательного питья победит желание поесть, попробуй!