Косточки или шишки у больших пальцев ног - довольно частое явление, которое носит название вальгусная деформация стопы. Выпирающая косточка считается заболеванием, при котором искривляется сустав большого пальца и деформируются остальные. Из-за заболевания сложно носить обычную обувь и также приходится мириться с ноющей болью, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Симптомами вальгусной деформации стопы является отклонение большого пальца в сторону других фаланг, увеличение косточки, загибание к полу остальных пальцев, боль в суставах фаланг и повышенная утомляемость ног.

Стоит учитывать, что артрит, подагра, деформирующий остеоартроз имеют схожую симптоматику.

В качестве методов диагностики предписывается консультация у ортопеда, рентгенография и выявление плоскостопия.

Если запустить вальгусную деформацию стопы, то она может привести к хроническому бурситу.

Причинами возникновения косточки у большого пальца являются генетическая предрасположенность, поперечное плоскостопие, эндокринные нарушения и остеопороз. Деформация стопы развивается благодаря неправильно подобранной обуви, которая способствует неравномерному распределению нагрузки. Среди такой обуви наиболее опасны туфли на высоком каблуке и обувь с узким носом.

Лечение должно осуществляться врачом-ортопедом. Желательно обратиться к доктору еще на первых стадиях заболевания, чтобы не довести себя до операции, которая может и не помочь унять развивающийся болевой синдром.

В большинстве случаев ортопед предписывает ношение коррекционных стелек и комплекс лечебной физкультуры для препятствования развития плоскостопия.

