Издание Der Standart сообщило, что программа тренировок, разработанная для астронавтов НАСА, может быть применена в качестве терапии для людей с онкологическими заболеваниями, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Так, американские ученые рекомендуют включить программу тренировок астронавтов НАСА в лечение больных раком людей, поскольку благодаря этому, по их мнению, будет достигнуто уменьшение рисков для их здоровья.

"Мы были удивлены, насколько похож физиологический стресс астронавтов и пациентов, больных раком. Обе группы страдают, например, от снижения мышечной массы и плотности костей, изменений в сердечно-сосудистой системе и иногда даже функций мозга", - поделилась Джессика Скотт из Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга.

По словам ученых, с помощью обширной программы тренировок, которая используется астронавтами до и после полетов, больные онкологией люди смогут эффективно бороться с негативными последствиями болезни.