Отказ от хлеба, картофеля и других углеводов может привести к увеличению риска сердечных болезней. Такая низкоуглеводная диета может спровоцировать мерцательную аритмию. Об этом говорят американские ученые, проанализировавшие 13000 пациентов по историям болезни за последние 20 лет, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Специалисты выяснили, что у тех, кто исключил из рациона углеводы, гораздо чаще встречаются сердечно-сосудистые болезни.

В частности, резкое уменьшение употребления каш, хлеба, картофеля провоцировало мерцательную аритмию, усталость, проблемы с дыханием, головокружение.

Кардиологи предположили, что причиной стал отказ от продуктов с противовоспалительными характеристиками. При этом, не знавшие о своей болезни люди даже становились жертвами инфаркта или инсульта.