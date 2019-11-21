В холодное время года стартует сезон гриппа и ОРВИ, но опасен не сам диагноз, а его осложнения. Рамблер узнал, как избежать неприятных последствий простудных заболеваний, передает Day.Az.

Если не долечить грипп, можно довести до менингита, пневмонии, ангины и тонзиллита. От этих неприятностей можно избавить себя, нужно только знать несколько простых вещей.

Если вы уже заболели и чувствуете, что грипп перерос в более тяжелый недуг, в этом случае не обойтись без антибиотиков. Чтобы грамотно их подобрать, нужно обратиться к врачу. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, так как подбирать антибиотики самостоятельно - опасно.

Чтобы предотвратить осложнения, нужно заняться профилактикой. Она состоит из нескольких пунктов. Во-первых, не пренебрегайте прививками, ведь болезнь можно предотвратить еще до того, как вирус проникнет в организм. Существуют как вакцины от гриппа, так и от других инфекций. Во-вторых, нужно мыть руки после посещения любых общественных мест. Нужно не просто промывать их водой, а пользоваться антибактериальным мылом. Мыть руки нужно не менее 30 секунд - за это время вы удалите максимальное количество бактерий.

Вирусы также оседают на слизистых оболочках - в носу и на глазах. Поэтому необходимо промывать и эти места. Не обязательно делать это после каждого похода в общественное место, достаточно двух раз в день: утром и вечером.

Для профилактики заболеваний хорошо помогает свежий воздух, поэтому нужно чаще проветривать помещение или гулять на свежем воздухе. Не пренебрегайте влажной уборкой, особенно, если у вас в доме уже кто-то болен.

Для повышения иммунитета помогают соответствующие напитки: морсы, кисели, отвары из трав или ягод шиповника.