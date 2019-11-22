У малыша постоянно заложен нос, он храпит во сне и покашливает без температуры. Часто переспрашивает, стал невнимательным, гиперактивным и даже агрессивным. Это не симптомы ОРВИ, которые совпали с очередным возрастным кризисом. Скорее всего у вашего ребенка проблемы с глоточной миндалиной, которую по-другому еще называют аденоидами.

В норме этот орган является естественной защитой организма от вирусов и инфекций с 3 до 14-15 лет, но иногда он и сам может провоцировать серьезные заболевания. Аденоиды можно лечить, причем успешно, но бывают прямые показания к удалению глоточной миндалины. В этом случае не стоит ждать, пока ребенок "перерастет". Осложнения могут быть куда опаснее операции и наркоза, ведь разросшиеся аденоиды могут привести даже к кислородному голоданию мозга, что чревато задержкой в развитии ребенка.

Как проявляются разросшиеся аденоиды

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, когда речь заходит об аденоидах, нередко может возникнуть путаница. "Если мы говорим об аденоидах как о глоточной миндалине, то это орган в своде носоглотки, который есть у всех детей, - отмечает врач-отоларинголог сети клиник Doctor Sam Светлана Куликовская. - У новорожденного и ребенка первых трех лет жизни она небольшая, затем начинает понемногу увеличиваться. Это нужно, чтобы обеспечить защиту от вирусов и бактерий, которые проникают в дыхательные пути через нос. Максимального размера аденоиды достигают до пяти лет, даже если ребенок вообще не болел, после семи начинают уменьшаться, а после 14, как правило, - атрофируются".

Но этот процесс может стать серьезной проблемой. "Если у малыша узкая носоглотка или же если миндалина разрастается избыточно (гипертрофия), - поясняет врач общей практики, медблогер, популяризатор доказательной медицины Сергей Макаров, - миндалина перекрывает носоглотку, нарушает носовое дыхание. Поскольку рядом находится устье слуховой трубы, нарушается вентиляция среднего уха, что способствует снижению слуха и возникновению отитов. Вот такую патологию и называют аденоидами".

Причины и следствия патологии аденоидов

Причины гипертрофии аденоидов у детей чаще всего одинаковые, хотя определить, что вызвало патологию у конкретного ребенка, довольно сложно.

"Определенную роль играет генетическая предрасположенность: если подобная проблема была у кого-то из родителей, она часто наблюдается и у детей", - говорит Макаров.

"Провоцировать избыточное разрастание миндалины также могут частые ОРВИ или перенесенные ранее корь, скарлатина, мононуклеоз, коклюш, - перечисляет Куликовская. - Можно отнести к причинам аллергии, иммунодефициты и нынешнюю экологию: загрязненность воздуха тоже может вызвать ускоренный рост лимфоидной ткани, из которой состоит миндалина".

Следствия более очевидны. Главный признак патологии аденоидов - это постоянно недышащий носик. "При обычном вирусном рините насморк может длиться две-три недели, а потом проходит. С учетом того, что разрастание глоточной миндалины - процесс стабильный, наблюдается продолжительное нарушение носового дыхания. При этом выделения из носа могут быть, а могут и не быть, потому что они, как правило, стекают по задней стенке глотки. Это может провоцировать кашель. Во время сна у ребенка может наблюдаться храп. Если миндалина очень разрастается, происходит кратковременная остановка дыхания, или синдром обструктивного ночного апноэ. Возможно снижение слуха: ребенок часто переспрашивает. Также начинаются частые рецидивирующие отиты", - говорит Макаров.

Куда идти на диагностику

В некоторых случаях осмотра лора бывает достаточно, чтобы поставить диагноз и назначить безоперационное лечение. Важно не пренебрегать диагностикой: некоторые симптомы могут вызывать и другие заболевания. Так, причиной стойкого нарушения носового дыхания может быть аллергический ринит, искривление носовой перегородки или полипы в полости носа. Установить проблему можно только с помощью обследования.

Диагностику чаще всего проводят при помощи эндоскопа. "Это зонд, но маленький и тонкий. С его помощью можно рассмотреть размер, состояние аденоидов, степень перекрытия носоглотки, записать видеофайл на диск, - подчеркивает Макаров. - Процедура безболезненная, и дети 5-6 лет переносят ее спокойно, а вот у более маленьких может возникнуть протест".

Если не получается провести эндоскопию, то делают рентген шеи в боковой проекции. "На снимке будет виден контур глоточной миндалины, просвет носоглотки и степень ее перекрытия, - продолжает Макаров. - Это позволяет объективно оценить ситуацию. Что касается пальцевого исследования глотки, то это субъективный метод. К тому же малыша после него потом затащить в кабинет к доктору нереально".

Лечение аденоидов

После диагностики будет гораздо проще назначить лечение аденоидов, которое на самом деле не отличается разнообразием.

"В самых легких случаях можно обойтись только режимными мероприятиями. Иногда пыль, сухой воздух и жара в помещении, особенно в отопительный сезон, провоцируют отек глоточной миндалины. В таких случаях достаточно промывать нос солевым раствором, проветривать помещение и увлажнять воздух - этого может быть достаточно для устранения минимальных последствий, - уверяет Макаров. - Если же проблема более выражена, применяют медикаментозные средства. Научно доказано, что единственное средство, которое помогает эффективно привести к уменьшению размера аденоидов, - это топические назальные стероиды, спреи для носа на основе кортикостероидного гормона".

Бояться этих спреев не надо: они практически не попадают в кровь, как гормональные препараты в таблетках или инъекциях. Порядка 90-98% действующего вещества остается исключительно в слизистой оболочке, не затрагивая другие системы органов.

"Другие методы лечения есть, но они малоэффективны либо же вообще не приносят результата, - акцентирует Куликовская. - Например, иммуномодуляторы рекомендуется назначать, только если у ребенка иммунодефицит. Эффективность гомеопатии не доказана. Лазеротерапия оказывает положительное действие в комплексе со стероидными спреями. А вот прогревание носа делать при аденоидах нецелесообразно. Применять сосудосуживающие капли тоже не рекомендуется: ими можно пользоваться не больше 3-5 дней, да и они не лечат, а только снимают симптоматику".

Убрать нельзя оставить

Если проблема запущена, а консервативное лечение не оказало положительного эффекта, чаще всего ребенку показано удаление аденоидов (аденотомия). Операция сама по себе безопасная и непродолжительная (не дольше 15 минут). Но часто мамы боятся, что детки без аденоидов начнут сильнее болеть.

"Если поспешить и удалить аденоиды без прямых показаний, заболеваемость действительно возрастет, так как будет открыт доступ инфекции в нижние дыхательные пути. Но запущенная стадия, когда ребенок не дышит носом, приводит к такой же проблеме. Нос согревает, увлажняет и обеззараживает воздух. Если этого не происходит, начинаются бронхиты и ангины, развиваются хронический фарингит и тонзиллит. В таких случаях сами аденоиды могут стать источником инфекции", - подчеркивает Куликовская.

"Если лор назначает аденотомию без диагностики, просто потому, что ребенок часто болеет, сходите к другому врачу, - советует Сергей Макаров. - Но если ребенок постоянно дышит ртом из-за стойкого нарушения носового дыхания и при этом не помогает консервативное лечение, если у него все время воспаляется одно или два ушка, а ночью мучит храп и апноэ, тянуть с удалением нельзя. Иначе можно получить букет опасных последствий. Например, синдром обструктивного ночного апноэ хотя и не опасен для жизни, но влечет за собой кислородное голодание мозга. Это отрицательно сказывается на интеллектуальном развитии, поведении, ребенка: он становится неуправляемым, гиперактивным".

"Кроме того, из-за постоянной заложенности носа и открытого рта может сформироваться так называемый аденоидный тип лица: лицевой отдел черепа вытягивается, сужается верхняя челюсть, деформируется прикус. У ребенка может поменяться голос, речь станет гнусавой и не очень разборчивой, а из-за частых отитов у ребенка может снизиться слух", - предупреждает Куликовская.