Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.

По его словам, кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если потреблять его регулярно. Более того, кофеин помогает противостоять онкологическим заболеваниям. И это еще не вся польза, которую можно получить от этого напитка, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Регулярное употребление кофе снижает риск развития деменции и диабета", - добавил кардиолог.

Он считает допустимым пить в день до четырех чашек бодрящего напитка.