Грипп - страшный враг человечества. И опасен он осложнениями, которые порой приводят к самым тяжким последствиям и от которых ежегодно умирает в России около 36 000 человек. Ежегодная, а в частности в нашей стране еще и бесплатная, сезонная вакцинация до сих пор остается самым надежным способом профилактики, даже если учитывать тот факт, что несоответствие состава "устаревшей" вакцины вечно мутирующим клеткам могут несколько снижать ее эффективность.

В исследовательских центрах, расположенных по всему миру, изучаются способы передачи и заражения вирусом гриппа от человека к человеку. Несмотря на настоятельные рекомендации врачей прививаться, результаты исследования стабильности вирусов гриппа в воздухе говорят о том, что предотвратить эпидемию также возможно, если следовать клиническим рекомендациям.

И если родители, учителя, работники здравоохранения, и все мы будем соблюдать всего несколько простых правил, то количество заболевших можно значительно снизить.

Распространение вирусов

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, грипп передается тремя способами:

Прямой контакт с больным (например, при рукопожатии или поцелуе)

Опосредованный контакт (через ручку двери или пользование общим полотенцем)

Воздушно-капельный (не только, когда больной кашляет и чихает на всех вокруг, но даже просто выдыхает зараженный воздух, так что нахождение в одном помещении с "тихим" источником тоже может быть опасно)

То, что это единственные способы распространения вируса ясно совершенно точно, не установлено только какой из этих способов наиболее эффективный.

Ранее считалось, что вирусы гриппа в воздухе быстрее деактивируются при умеренной и высокой влажности. В 2018 году эксперименты доказали, что слизь дыхательных путей человека защищает от разложения вирусы гриппа, витающие в воздухе, независимо от степени его увлажнения.

Чтобы определить степень заразности после часа нахождения в широком диапазоне различных уровней влажности, при одном исследовании вирусы гриппа помещались во вращающийся барабан. Обнаружилось, что потерь в количестве инфекционного вируса при любой влажности не произошло, что означает, что вирусы гриппа в выдыхаемом воздухе могут счастливо прожить как минимум еще целый час. Другие же неофициальные данные ясно свидетельствуют о том, что вирусы гриппа могут сохраняться на некоторых поверхностях до 16 часов при очень незначительной потере своей заразительности. Эти данные показывают, что инфекционные вирусы инфлюэнцы очень стабильны в помещении.

Как уменьшить вероятность распространения вируса

Существует всего несколько простейших мероприятий, помогающих уменьшить вероятность распространения вируса среди людей. Следующие элементарные действия помогут удалить инфекционный вирус гриппа с поверхностей и из воздуха.

Удаление вируса гриппа с поверхностей:

Просто протирайте поверхности , к которым чаще всего прикасаетесь (дверные ручки, столы, кнопки лифта и смесители). Обычные чистящие средства на спиртовой основе эффективны для инактивации гриппа.

Само собой классикой остается частое мытье рук, что также поможет уменьшить передачу при прямом и косвенном контакте.

Кашель и чихание в рубашку, а не в ладошки, - это тоже прекрасный способ не допустить путешествия инфекции по воздуху и оседания на поверхностях.

Удаление вируса гриппа из воздуха:

Увеличение циркуляции воздуха в помещении может привести к частичному улетучиванию вирусов гриппа и таким образом снизить их концентрацию в помещении. Любые способы увеличения циркуляции воздуха будут при этом эффективны: включенные вытяжки, потолочные и напольные вентиляторы, кондиционеры, встроенные системы, и, конечно же, открытие окон и дверей.

Очистители воздуха, предназначенные для удаления частиц, также должны быть эффективными для удаления вирусов из воздуха, хотя пока что эти данные не проверялись. Очиститель с HEPA-фильтрами и высокой скоростью потока удалит большинство частиц.

Хирургические маски особенно полезны, если их носят больные люди. Эта преграда поможет не дать зараженному человеку распространять вирусы, поскольку, как уже было показано, они выделяются вместе с дыханием. Если здоровый человек попал в компанию к подозреваемым в ношении вируса, то хирургическая маска может защитить от заражения, только если будет плотно облегает. Но ежели маска далеко не противогаз и зазоры больше размера вируса гриппа, то можете не переводить продукцию - это абсолютно бесполезно.