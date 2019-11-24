Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак, а какие сделают первый прием пищи максимально полезным. Об этом сообщает 7news, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам специалиста, для завтрака не подходит пита. Эти лепешки содержат до 80 граммов углеводов и повышают уровень глюкозы в крови.

"Это худшее, что можно выбрать", - добавила Сьюзи.

Другой вредный продукт - сладкие хрустящие хлопья. Диетолог отметила, что их очень любят дети.



"В них очень мало пищевых волокон, они не могут насытить человека надолго. А дети, завтракая хлопьями, привыкают есть сладкое по утрам", - рассказала Барелл.

Она посоветовала в качестве утреннего приема пищи гранолу или хлопья без сахара. К ним следует добавлять греческий йогурт с небольшим количеством меда и ягод.

Диетолог считает хорошим выбором для завтрака тосты с яичницей, овощами и беконом. Барелл подчеркнула, что в последнем содержится немало жира, поэтому его будет полезнее съесть с цельнозерновым хлебом.

