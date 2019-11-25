Зима - неприятное по многим причинам время. Холодно, мало витаминов, сезонная депрессия. Ещё и иммунитет ослабевает, делая организм менее способным противостоять инфекциям. А если прибавить к этому ещё и не слишком здоровый образ жизни, то станет понятно, почему простуда и грипп - регулярные гости практически любого дома в это время года.

Ломота в суставах, боль в горле, кашель, насморк, жар - эти неприятные симптомы знакомы всем без исключения. Но это лишь кусочек айсберга. Есть и много других минусов: пропускаешь уроки, "выпадаешь" из рабочего процесса, рискуешь заразить близких.

Каковы основные различия между симптомами простуды и гриппа?

Грипп начинается внезапно и сопровождается резким скачком температуры. Появляется выраженная интоксикация организма: озноб, адинамия, мышечные и головные боли, ломота во всем теле, сухой кашель. Слабо выражены катаральные явления. Простуда часто развивается постепенно. Для простуды характерно: першение и/или боль в горле, чихание, кашель, слезотечение, головная боль, заложенность носа и насморк, небольшое повышение температуры и ненадолго,

Повышение температуры защитная реакция организма.

В зависимости от того как проявляется инфекция, назначают различные симптоматические препараты. Но чуть ли не самое большое внимание следует уделять температуре тела.

Дело в том, что повышение температуры - это защитная реакция. Под влиянием повышенной температуры увеличивается продукция интерферонов и некоторых других веществ, обеспечивающих адекватный иммунный ответ. Кроме того, многие респираторные вирусы при лихорадке хуже размножаются. Таким образом, пока мы стучим зубами от озноба и мечтаем напиться жаропонижающих, в клетках вовсю идет работа, ускоряющая выздоровление. Поэтому так важно не торопиться с приемом лекарств, нормализующих температуру тела, а позволить умному организму выполнить задачу, заложенную самой природой.

Если же защитные силы организма ослаблены неправильным образом жизни и питания, переутомлением, вредными привычками, недостатком витаминов или другими негативными факторами, "дать отпор" заболеванию становится сложнее. В таком случае на помощь приходят эффективные иммуномодуляторы - средства, действие которых направлено на укрепление иммунитета.

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