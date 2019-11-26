26 ноября в Национальном центре онкологии (НЦО) Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики проведена Международная конференция по онкогинекологии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, наряду с врачами и специалистами из различных медицинских учреждений нашей страны, также приняли участие специалисты по онкогинекологическим заболеваниям из Турции, России и Польши.

Выступивший на международной конференцию со вступительной речью генеральный директор Национального центра онкологии академик Джамиль Алиев проинформировал участников о работе, проделанной в Национальном центре онкологии и в отделении онкогинекологии НЦО, достижениях в различных научных исследованиях и практической деятельности, пожелал успехов работе конференции.

За плодотворную деятельность по развитию международного сотрудничества и партнерских отношений в области онкологии академик Джамиль Алиев вручил президенту Турецкого общества гинекологии и акушерства, заведующему кафедрой гинекологии и акушерства Университета культуры в Стамбуле, профессору Атешу Каратеки, вице-президенту Российской Ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии, доктору медицинских наук, профессору Светлане Роговской, представителю Европейского общества гинекологической онкологии, руководителю отделения гинекологии и гинекологической онкологии Белостокского медицинского университета (Польша), доктору медицинских наук Павелу Кнаппу, доценту кафедры гинекологии и акушерства турецкого Университета Гиресун Малахат Атасевер благодарственный диплом Национального центра онкологии.

На открытии конференции, проводимой при поддержке Европейского общества гинекологической онкологии (ESGO), президент ESGO, профессор Онкологического центра Института Бергонии города Бордо (Франция) Денис Керли обратился с видеообращением и пожелал участникам конференции плодотворной работы в их научной деятельности.

Выступившая на международной конференции вице-президент Российской Ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии, доктор медицинских наук, профессор Светлана Роговская отметила, что Национальный центр онкологии является ведущим специализированным медицинским учреждением по оказанию онкологической помощи не только жителям Азербайджана, но и стран региона, а также центром, координирующим научно-методические и профилактические работы.

За многолетнюю плодотворную деятельность в Национальном центре онкологии и высокие научные и практические достижения в области онкологии Светлана Роговская от имени международной организации вручила академику Джамилю Алиеву благодарственный диплом.

В своих выступлениях директор Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Джамиля Гурбанова и главный гинеколог Министерства здравоохранения, директор Республиканского перинатального центра Севиндж Мамедова отметили, что в настоящее время раннее выявление и лечение всех онкологических заболеваний, в том числе рака шейки матки, являются одним из основных направлений современной медицины. Сообщалось, что рак является одной из самых серьезных проблем в мире, и ежегодно от этой болезни умирают около 7 миллионов человек. Было отмечено, что рак - болезнь, которой может заболеть любой человек независимо от возраста или национальности.

Долгое время страдавшая онкологией заслуженная артистка республики Тунзаля Алиева поблагодарила генерального директора НЦО академика Джамиля Алиева и бригаду врачей центра за успешную операцию и оказанную помощь.

В мероприятии с докладами выступили президент Турецкого общества гинекологии и акушерства, заведующий кафедрой гинекологии и акушерства Университета культуры в Стамбуле, профессор Атеш Каратеке на тему "Тактика лечения ранней стадии рака шейки матки", вице-президент Российской Ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии, доктор медицинских наук, профессор Светлана Роговская - "Вирус папилломы у людей: современный подход", представитель Европейского общества гинекологической онкологии, руководитель отделения гинекологии и гинекологической онкологии Белостокского медицинского университета (Польша), доктор медицинских наук Павел Кнапп - "Стандарты, рекомендованные Европейским обществом гинекологической онкологии (ESGO) для диагностики и лечения рака шеи матки", заведующий отделением онкогинекологии Национального центра онкологии Шамистан Алыев - "Опыт лечения рака шейки матки в Национальном центре онкологии" и др., состоялся плодотворный обмен мнениями по теме.

Международная конференция по онкогинекологии аккредитована Научно-медицинским советом Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики. По итогам участникам мероприятия зачислены 10 кредитных баллов и выданы сертификаты.

Отметим, что 27 ноября в Национальном центре онкологии в рамках "Международной конференции по онкогинекологии 2019" состоится круглый стол "Современные подходы к диагностике и лечению рака шейки матки" с участием сп