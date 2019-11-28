Практически любая профессиональная деятельность предполагает работу за компьютером. Если труд не связан с физическими действиями, вам придется проводить большую часть рабочего времени перед экраном монитора.

При этом, в перерывах, скорее всего вы включаете телефон и листаете ленты соцсетей, точно также уставившись в экран. Только на этот раз в маленький. Затем вы приходите домой, где после ужина включаете телевизор. И снова смотрите в экран.

Не удивительно, что глаза к концу дня болят, голова трещит, а острота зрения заметно снижается. Специалисты дают реальные советы, как спасти ваши глаза при таком убийственном для них графике, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Правило 20-20-20

Западные специалисты советуют прибегать к особому правилу. Так, каждые 20 минут вам следует давать глазам 20 секунд отдыха, просто переводя взгляд от монитора на предмет, находящийся в 20 футах (6 метрах) от вас.

Берегите и ухаживайте

Глаза также требуют ухода, поэтому рекомендуется периодически "успокаивать" их каплями для профилактики усталости глаз и сухости слизистой. В том случае, если вы используете линзы, старайтесь снимать их за компьютером и надевать очки, потому как в линзах экран напрягает глаза сильнее.

Не забывать гимнастику

Самое легкое упражнение для глаз - "письмо носом". Просто попробуйте выполнять его несколько раз в день, и ваши глаза будут вам благодарны. Для этого нужно представить, что кончик вашего носа - это пишущая ручка. Дальше следует просто "писать" этой "ручкой" в воздухе любые буквы или слова. Это упражнение расслабит и мышцы ваших глаз и шею, которая отвечает за правильное кровоснабжение.

Правильное положение

Очень важно отрегулировать правильное положение монитора. Так, экран следует расположить в 45-70 сантиметрах от вас, а глаза должны находится на уровне его верхней половины. Центр экрана должен быть на 15-20 градусов ниже ваших глаз.

Размер имеет значение

Размер букв должен быть в три раза крупнее самого маленького размера, который вы можете разглядеть при удалении от монитора на 50-75 см.

Оптимальная яркость

Важно регулировать яркость экрана. Она не должна соответствовать яркости окружающего освещения. Если белая страница на экране "сияет" как источник света, то яркость слишком большая. А когда белый фон выглядит на экране серым, яркость занижена.

Цветовой баланс

Цвет также влияет на комфортность восприятия. Эксперты советуют в помещениях с теплым светом настроить экран на желтоватые тона, а при холодном - более синеватые. Существуют специальные программы для оптимизации цветовой палитры компьютера.