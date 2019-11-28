Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) - это вирусные заболевания, поражающие слизистую оболочку верхних дыхательных путей. В народе их называют "простудой". Ученые насчитывают более 200 респираторных вирусов. Наиболее распространенные - парагрипп, аденовирусы, риновирусы. Инфекция в основном передается воздушно-капельным путем. Источником инфекции является больной человек.

Основные признаки простуды - боль в горле, насморк, слезотечение и резь в глазах (в начале болезни), головная боль, кашель, вялость. Простуда, развивается постепенно: сначала начинает першить в горле, но человек все еще не уверен, заболевает он или нет. Потом появляется насморк, одолевает "чих", через пару дней возникает кашель. Повышения температуры может и не быть, или она поднимается незначительно - до 37,5-38 градусов. После недолеченной или перенесенной на ногах простуды может возникнуть отит - воспаление уха или синусит - воспаление придаточных пазух носа. Но вообще осложнения после простуд у людей с крепкой иммунной системой случаются редко. В закрытом помещении вирусы ОРВИ распространяются вокруг больного человека на 7 метров. От 2 до 9 часов они живут в воздухе комнаты, где находился больной. Вирусы устойчивы к замораживанию, но быстро погибают при нагревании, под действием различных дезинфицирующих средств и ультрафиолетовых лучей. Самая высокая концентрация вирусов в воздухе вокруг больного - в первые два дня болезни.

Различные вирусы вызывают разные симптомы. Например, парагрипп искажает голос, больной может осипнуть или охрипнуть, голос может вообще пропасть. При парагриппе также характерен "лающий" кашель, вызываемый воспалением гортани и трахеи. Температуры при этом может и не быть. Именно эта болезнь чаще, чем другие, осложняется гайморитом. Риновирусная инфекция вызывает постоянное чихание, сухость в носоглотке, першение в горле. Больно глотать, во рту - неприятный привкус. Чуть позже из носа потечет прозрачная слизь. Температура, как правило, не поднимается выше 37 градусов. Аденовирусная инфекция приводит к увеличению небных миндалин, при этой "простуде" затруднено глотание. Могут увеличиваться лимфоузлы, болеть живот.

Острые респираторные вирусные инфекция "оккупирует" бронхи и бронхиолы. Признаки - астматические приступы с нехваткой воздуха, затруднение выдоха, хрипы в легких.

Лечение ОРВИ. Прием противовирусных препаратов (если симптомы простуды сильно выражены). Большинство противовирусных препаратов и иммуностимуляторов отпускается в аптеках без рецепта. Симптоматическое лечение - обезболивающие и жаропонижающие препараты, сосудосуживающие капли и спреи, облегчающие насморк.

Представленный материал составлен путём обобщения, перевода и систематизации информаций из различных источников в том числе, научно-популярных статей, материалов с интернета, официальных отчётов и т.д. При использовании материала ссылка на сайт www.aptekonline.az обязательна.

Высококачественные лекарства, натуральные медицинские средства, косметологические средства и средства гигиены, детское питание и предметы медицинского назначения для эффективной и действенной борьбы с различными болезнями, а также против болезни являющейся основной темой, читаемой вами статьи, вы можете найти, обратившись к *7700 - службе срочной доставки лекарств.

Для заказа, вы можете написать на номер:

+99455 251 77 00 (WhatsApp) или позвонить на номер * 7700.

Доставка БЕСПЛАТНАЯ.