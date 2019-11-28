У беременных женщин, которые страдают от тяжелой формой бронхиальной астмы, чаще развивается тяжелое осложнение - преэклампсия, которое может привести к смерти. К такому выводу пришли канадские ученые, статью который опубликовал European Respiratory Journal. Кратко об этом пишет Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При преэклампсии у беременных повышается артериальное давление, она может серьезно угрожать как здоровью матери, так и будущего ребенка. Канадские врачи проанализировали данные о том, как изменилось состояние здоровья более 100 тыс. женщин во время беременности. Кроме того, ученые наблюдали и за тем, как развивались их дети. Результаты показали, что довольно часто астма передавалась ребенку, особенно если у матери была тяжелая форма заболевания.

Ученые обнаружили, что женщины, которые испытывали приступы астмы во время беременности, на 30% чаще страдали от преэклампсии. Вместе с тем, по словам экспертов, болезненное состояние матери сказывалось и на здоровье ребенка. В частности, у женщин с астмой на 14% чаще случались преждевременные роды, а риск появления различного рода аномалий у их детей был на 21% выше. Так, в первые 5 лет жизни вероятность развития астмы у малышей, родившихся у мам с астмой, была на 23% больше, а риск возникновения у них пневмонии - на 12% выше.

"Это самое крупное исследование, в котором рассматриваются риски, связанные с проявлением симптомов астмы во время беременности. Кроме того, мы впервые показали долгосрочное воздействие заболевания матерей на здоровье детей в возрасте до пяти лет", - отмечает одна из авторов работы, профессор Тереза То. "Наши результаты подтверждают, что неконтролируемая астма может причинять вред как матерям, так и их детям", - добавила она.

По ее словам, почти 40% беременных женщин уменьшают или вовсе прекращают прием лекарств, поскольку опасаются, что медикаменты могут оказать негативное влияние на здоровье их потомства. Однако настоящая причина, как полагают специалисты, кроется в недостатке кислорода, который возникает у матери при астме и отрицательно влияет на будущее развитие плода.