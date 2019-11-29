Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников рассказал о полезных свойствах чая и его способности защитить организм от опасных болезней.

По словам врача, чай содержит тысячи биологически активных веществ, важных для человеческого организма. В первую очередь речь идет о кофеине, который в ограниченных количествах полезен для организма. Крепкий чай может содержать больше кофеина, чем кофе.

Более того, чай способен уберечь человека от болезни печени, задержать развитие цирроза и даже рака. Врачи выяснили, что чай может предотвратить рак простаты, молочной железы и снизить риск инфаркта. В качестве подтверждения Мясников напомнил, что компоненты зеленого чая используются в химиотерапии при лечении онкозаболеваний. Кроме того, телеведущий отметил, что зеленый чай обладает омолаживающими свойствами, пишет "ФедералПресс".

В программе "О самом главном" Мясников посоветовал отдать предпочтение зеленому чаю как более полезному. Врач развеял миф о том, что чай нельзя пить людям с повышенным давлением и аритмией. Также Мясников уверил, что крепкий чай и кофе не "вымывают" кальций из организма.

Тем не менее диетологи отмечают, что имеется и ряд противопоказаний к употреблению чая. Людям с язвой и повышенной кислотностью желудка рекомендовано сократить потребление чая, напиток может раздражать слизистые ЖКТ. Также чай не рекомендуется употреблять при гипертонии, атеросклерозе и нервных расстройствах.