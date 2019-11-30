Семена чиа - растения семейства яснотковые - пользуются популярностью среди людей, придерживающихся здорового питания. Считается, что они способствуют похудению. Обычно их добавляют в каши, йогурты, салаты и даже в тесто для блинов и домашнего хлеба. О том, какую пользу этот продукт приносит организму и действительно ли помогает сбросить лишние килограммы, как передает Day.Az, расскажет Рамблер.

Семена чиа содержат Омега-3-полинасыщенные жирные кислоты, а также альфа линоленовую кислоту. Последняя в организме человека преобразовывается в докозагексаеновую и эйкозапентаеновую кислоты, которые необходимы для работы мозга, пояснил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург. Они также оказывают противовоспалительный и противоопухолевый эффект.

Регулярное употребление данного продукта, по словам врача, помогает приостановить развитие таких болезней, как ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертония и атеросклероз. Кроме того, включение семян чиа в рацион снижает риск развития рака. Специалист рекомендовал ежедневно добавлять в еду одну-две столовых ложек этих семян. При этом медик отметил, что их можно заменить более дешёвыми семенами льна. Они, по его словам, практически идентичны по содержанию омега-3 жирных кислот, витаминов, а также составу пищевых волокон.

Несмотря на весь спектр пользы, которую способны принести организму семена чиа, существует ряд противопоказаний к их употреблению. Диетолог рекомендовал отказаться от этой пищи людям с обострением язвенной болезни и гастритом. Содержащиеся в семенах грубые волокна в таком случае могут нанести вред здоровью.

Ожидать целительного результата от семян чиа не стоит и людям, желающим похудеть. Диетолог заявил, что польза этого продукта в борьбе за снижение веса очень преувеличена. Заявление о том, что включение его в рацион поможет человеку похудеть, является рекламным трюком, считает врач. По его словам, поддержать здоровую стройность и сбросить лишние килограммы, можно только придерживаясь правильного питания.