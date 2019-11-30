От гипертонии, или повышенного артериального давления, страдают 40% взрослых людей. Нормальным считается показатель 120/80. Если тонометр показывает 140/90 и выше, то это повод обратиться к специалисту, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Гипертония существенно повышает риск серьезных заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов. Но на первых порах она протекает практически бессистемно, и пациенты часто не понимают, что с ними что-то не так. Поэтому эту болезнь еще называют "тихим убийцей".

Специалисты отмечают, что людям из группы риска следует регулярно проверять давление, даже если они не чувствуют недомоганий. Гипертония часто развивается у пожилых, людей с избыточным весом, курящих и ведущих малоподвижный образ жизни.

Кроме того, как показало другое исследование, повышенное давление может возникнуть из-за привычки плотно есть на ночь. Специалисты рекомендуют ужинать не позднее, чем за три часа до сна.